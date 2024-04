Heartland Express, Inc. est une société holding. La société, ainsi que ses filiales, est un transporteur de lots complets à courte, moyenne et longue distance et un fournisseur de services de transport. Elle fournit principalement un service de transport de lots complets de fourgonnettes sèches à l'échelle nationale pour divers expéditeurs aux États-Unis, ainsi que des services de transport transfrontalier et d'autres services de transport offerts par l'entremise de partenariats avec des tiers au Mexique. Les principaux clients de la société sont les détaillants, les fabricants et les transporteurs de colis. Ses tracteurs routiers sont équipés de systèmes de communication mobiles. Elle exploite 31 terminaux dans l'ensemble des États-Unis contigus et un au Mexique. Les filiales de la société comprennent Heartland Express, Inc. de l'Iowa, Heartland Express Services, Inc, Heartland Express Maintenance Services, Inc, Midwest Holding Group, LLC, Millis Transfer, LLC, Smith Transport, Inc. et d'autres.

Secteur Frêt au sol et logistique