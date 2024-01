Heartland Financial USA, Inc. est une société holding multi-banques. La société exerce ses activités bancaires par l'intermédiaire de plusieurs banques de proximité qui opèrent en tant qu'entités indépendantes ou en tant que divisions indépendantes. Ses banques offrent une gamme de services bancaires aux entreprises, aux petites entreprises et aux consommateurs, y compris au secteur public et aux entités à but non lucratif. Elles proposent des canaux de services traditionnels et non traditionnels, notamment des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles et des services bancaires par téléphone. Ses banques fournissent une suite de services bancaires comprenant des offres de dépôt et de crédit, avec des services de gestion de trésorerie et de plan de retraite. Ses principales lignes d'activité comprennent les services bancaires commerciaux, les services bancaires aux petites entreprises, les prêts agricoles, les prêts hypothécaires pour l'immobilier résidentiel, les services bancaires de détail et la gestion de patrimoine, l'investissement et l'assurance, ainsi que les services de plans de retraite. Elle dessert des communautés en Arizona, Californie, Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Nouveau Mexique, Texas et Wisconsin.

Secteur Banques