Heartland Group Holdings Limited est une société de services financiers basée en Nouvelle-Zélande. Ses segments sont les suivants : Motor, Reverse Mortgages, Personal lending, Business, Rural, StockCo Australia et Australia. Le segment Motor comprend le financement de véhicules à moteur. Le segment Reverse Mortgages (prêts hypothécaires inversés) se consacre aux prêts hypothécaires inversés. Le secteur des prêts personnels est engagé dans la fourniture de prêts transactionnels, de prêts immobiliers et de prêts personnels aux particuliers. Le secteur Entreprises comprend les dettes à terme, le financement d'installations et d'équipements, les prêts hypothécaires commerciaux et les solutions de fonds de roulement pour les petites et moyennes entreprises. Le segment Rural fournit des services financiers au secteur agricole, principalement en proposant des financements de bétail, des prêts hypothécaires ruraux, des financements saisonniers et de fonds de roulement, ainsi que des solutions de crédit-bail aux agriculteurs. Le segment StockCo Australia est spécialisé dans le financement du bétail en Australie. Le segment Australie propose des prêts hypothécaires inversés et d'autres services financiers en Australie.

Secteur Banques