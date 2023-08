Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company KSCP (HEISCO) est une société basée au Koweït qui se consacre à la construction et à la réparation de navires et à d'autres activités maritimes connexes, ainsi qu'à la sous-traitance industrielle et d'ingénierie, avec une spécialisation dans les secteurs du pétrole et de l'énergie. La société est organisée, avec ses filiales, en trois segments : Les activités industrielles, les activités maritimes et les activités de dragage. La filiale de Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company KSCP, Gulf Dredging and General Contracting Co KSCC, est principalement engagée dans le dragage et les activités connexes de construction marine et civile, et dans la fourniture de services liés à l'inspection industrielle des matériaux, au contrôle de la qualité et à l'environnement.

Secteur Construction et ingénierie