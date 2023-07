Hebei Gongda Keya Energy Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à l'application de solutions complètes de chauffage intelligent. Les principales activités de l'entreprise comprennent la recherche, le développement et les services d'application de technologies de chauffage intelligentes, l'application et la démonstration de technologies d'économie d'énergie, la surveillance des opérations de chauffage et les services de conservation des données. Parmi ces activités, la recherche et le développement de technologies de chauffage intelligent et les services d'application comprennent deux types de produits : la plateforme logicielle d'application de chauffage intelligent, le système de détection et de contrôle intelligent du réseau chaud et les produits sérialisés. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique