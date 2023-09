Heckler & Koch AG est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'armes à feu portatives à destination des armées, des forces d'interventions spéciales, des forces de sécurité et de la police. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - fusils (39%) : fusils d'assaut et fusils de précision ; - pistolets (32%) ; - mitrailleuses et pistolets mitrailleurs (18%) ; - autres (12%) : notamment systèmes d'entraînement, lance-grenades de 40 mm, armes de sport et services de conception. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38,9%), Etats-Unis (43,2%), Royaume Uni (10,3%) et France (7,6%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense