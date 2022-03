Heckler & Koch AG : coup de fièvre sur Euronext Access

Les valeurs liées à la défense et à l'armement ont le vent en poupe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lorsqu'on recherche des entreprises liées à ce secteur, on retrouve assez vite les grands acteurs européens et américains, tels que présentés dans la liste thématique que nous avons constituée. On trouve aussi un curieux dossier coté sur l'ex-Marché Libre français, désormais Euronext Access : l'allemand Heckler & Koch, bien connu pour ses armes de poing.

L'entrée en bourse de l'entreprise remonte à 2015. Enfin il ne s'agit pas d'une IPO au sens classique, puisqu'on parle de la cotation directe d'un faible nombre de titres, avec un flottant qui n'a été élargi que très modérément depuis, sur un marché non réglementé.

H&K AG est un spécialiste de la fabrication et de la commercialisation d'armes à feu portatives, notamment des pistolets et fusils, mais aussi des systèmes d'entraînement et des lance-grenades de 40 mm à destination des professionnels (armée, police…) et des particuliers (armes de sport). La direction insiste sur le fait que depuis 2016, la société ne vend des armes qu'à des "pays verts", c’est-à-dire les membres de l'OTAN ou ses affiliés (Suisse, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon) et les pays autorisés par le gouvernement allemand.

Une valorisation exotique

L'IPO avait eu lieu par cotation directe avec cession de 5000 titres à 8,75 EUR pièce par un actionnaire, Keith Halsey, sur un total de 21 millions composant le capital (il y en a désormais 27,6 millions). Si nous parlons de H&K aujourd'hui, c'est que le cours est passé de 90 à 246 EUR (+173%) au fixing du matin, dans un volume étroit de 257 titres, quoique largement supérieur aux échanges moyens habituels (20 actions par séance). La société a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 275 M€ pour 13,5 M€ de bénéfice net. Elle pèse désormais 6,8 milliards d'euros et est donc très (très) généreusement valorisée au regard de ses bénéfices. D'autant que l'entreprise est lourdement endettée, avec un ratio dette nette sur Ebitda de 4,5 fois au terme de l'année 2020.

On retrouve fréquemment le titre H&K parmi les fortes variations du marché. Cela s'explique par un flottant extrêmement étroit. Puisqu'il n'est constitué que de 0,03% du capital, apprend-on auprès de la société. Le solde de 99,97% est aux mains d'un nombre restreint d'actionnaires, notamment la holding luxembourgeoise Compagnie de Développement de l’Eau appartenant au français Nicolas Walewski, majoritaire depuis 2020. Dans un document financier datant de l'année dernière, le management soulignait d'ailleurs que l'étroitesse du flottant entraînait une survalorisation du titre. "Le cours moyen de l'action affiché sur Euronext en 2020 était nettement supérieur à la valeur d'une action que nous avons calculée en raison du très faible flottant", écrivait-elle.

Un acteur de référence pour l'armement militaire

H&K fournit par exemple à l'armée française son nouveau fusil réglementaire, remplaçant du FAMAS. Le HK416F avait été livré à 43 000 exemplaires fin 2021 et plusieurs dizaines de milliers d'autres le seront à l'avenir. Plusieurs unités des forces spéciales de différentes armes l'utilisaient déjà. La France représente 16% de l'activité du groupe, derrière les Etats-Unis (34,5%) et l'Allemagne (27,1%).

Heckler & Koch est donc tombé dans le radar des investisseurs qui misent, probablement à juste titre, sur un redressement des dépenses militaires dans un avenir proche. A titre informatif, la catégorie "fabrication d'armes et munitions" ne comprend que six acteurs cotés (d'autres groupes plus diversifiés comprennent aussi d'importantes divisions armement & munitions). Outre H&K, désormais le plus lourd en bourse, on retrouve le tchèque CZG, les américains Ammo, National Presto et Byrna et le brésilien Taurus.