Hecla Mining Company découvre, acquiert et développe des mines et d'autres intérêts miniers, et produit et commercialise des concentrés contenant de l'argent, de l'or et d'autres métaux, des matériaux carbonés contenant de l'argent et de l'or, et du minerai non raffiné contenant de l'argent et de l'or. Ses segments comprennent Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill, Casa Berardi et Nevada Operations. La société produit des concentrés de flottation de zinc, d'argent et de métaux précieux à Greens Creek et des concentrés de flottation d'argent et de zinc à Lucky Friday. À Greens Creek, elle produit également des concentrés par gravité contenant de l'argent, de l'or et du plomb payables. Elle produit également des lingots d'or et d'argent non affinés (dore) ainsi que du carbone chargé et des précipités à Casa Berardi, qui sont expédiés à des affineurs avant la vente des métaux aux négociants en métaux précieux. Keno Hill est situé dans le district argentifère de Keno Hill, dans le territoire canadien du Yukon. Les opérations au Nevada consistent en quatre ensembles de terrains dans le nord du Nevada, totalisant approximativement 110 miles carrés.

Secteur Métaux et minéraux précieux