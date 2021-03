Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Nyse - 17/03 21:10:00 6.89 USD +4.55% 08:31 HECLA MINING : Déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2020 BU 05/03 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA 20/02 HECLA MINING COMPANY : Cantor Fitzgerald passe à neutre sur le dossier ZM Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Hecla Mining : DÉCLARE SES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2020 18/03/2021 | 08:31 Envoyer par e-mail :

Hecla déclare des recettes record pour l'exercice Hecla Mining Company (NYSE:HL) annonce aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2020. FAITS SAILLANTS Pour le quatrième trimestre : ventes de 188,9 millions de dollars; flux de trésorerie tirés de l'exploitation de 64,9 millions de dollars; flux de trésorerie disponibles de 28,3 millions de dollars 1 ; bénéfice net de 0,8 million de dollars; bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 13,0 millions de dollars ou 0,02 $ par action 2 ; BAIIA rajusté de 55,8 millions de dollars 3 .

; bénéfice net de 0,8 million de dollars; bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 13,0 millions de dollars ou 0,02 $ par action ; BAIIA rajusté de 55,8 millions de dollars . Production de 13,5 millions d’onces d’argent en 2020, en hausse de 7 % et production de 208 962 onces d’or, en baisse de 23 % par rapport au sommet de production d’or établi en 2019 par Hecla.

Pour l'exercice 2020 : ventes de 691,9 millions de dollars (un record pour la société); flux de trésorerie tirés de l'exploitation de 180,8 millions de dollars; flux de trésorerie disponibles de 89,8 millions de dollars 1 ; bénéfice net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires de 23,1 millions de dollars ou 0,04 $ par action 2 ; perte nette de 16,8 millions de dollars; BAIIA rajusté de 224,3 millions de dollars 3 .

; bénéfice net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires de 23,1 millions de dollars ou 0,04 $ par action ; perte nette de 16,8 millions de dollars; BAIIA rajusté de 224,3 millions de dollars . La société a enregistré ses troisièmes totaux les plus élevés de réserves argentifères et aurifères de son histoire de 130 ans malgré d’importantes interruptions de son programme d’exploration en 2020 en raison de la COVID-19.

On prévoit poursuivre le forage d’exploration en 2021 là où des découvertes ont eu lieu aux mines Midas, Casa Berardi, San Sebastian, Heva Hosco et Kinskuch.

La dette nette a été réduite d’environ 81 millions de dollars, pour une baisse de 17 % par rapport au 31 mars 2020.

Position de trésorerie de 130 millions de dollars à la fin de l’exercice, une hausse de 67 millions de dollars par rapport à 2019, alors que les facilités de crédit demeurent inutilisées.

Taux de fréquence d’accidents de travail global de 1,22 pour 2020, le résultat le plus faible de l’histoire de la société qui représente de plus une baisse de 24 % par rapport à 2019.

La mine Lucky Friday a recommencé à produire à plein régime au quatrième trimestre 2020.

On prévoit que la production d’argent de 2021 sera supérieure à celle de 2020. « La pandémie de COVID-19 a été source de nombreux défis pour Hecla et le secteur minier dans son ensemble. Mais en raison de nos employés et des collectivités publiques où nos activités ont lieu, Hecla a surpassé de 1,4 millions d’onces la tranche supérieure des prévisions établies avant la pandémie pour l’argent », affirme Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Nous avons connu de modestes perturbations au Québec et au Mexique, mais elles n’ont pas sérieusement miné nos résultats. Durant l’exercice, nous avons refinancé notre dette à long terme dont l’échéance s’établit maintenant en 2028. En générant de solides flux de trésorerie, nous avons également réussi à ajouter des liquidités à notre bilan, à réduire notre dette nette et à hausser nos dividendes. Alors que notre regard se tourne vers 2021, nous voyons trois leviers de création de valeur. Tout d’abord, Lucky Friday produit de nouveau à plein régime, les travaux à Casa Berardi ont généré des résultats positifs et nous continuons de constater une remarquable constance à Greens Creek, ce qui présage une hausse de la production d’argent qui générera d’importants flux de trésorerie disponibles. Nous prévoyons que la production d’argent à partir de nos mines américaines passera de 8 millions d’onces en 2018 à pratiquement 15 millions d’onces en 2023, ce qui permettra à Hecla de solidifier sa position de plus grand producteur d’argent américain. Deuxièmement, malgré d’importantes perturbations de nos activités de forage d'exploration et de délimitation en raison de la COVID-19, nous avons enregistré notre troisième total le plus élevé sur le plan des réserves. Nous prévoyons que des activités normales en 2021 nous permettront d’accroître nos réserves. Enfin, le programme d'exploration 2021 de Hecla fera suite aux intersections à haute teneur qui ont le potentiel d'étendre les gisements existants ou de développer de nouveaux gisements de haute qualité, et ce dans certaines des meilleures juridictions minières du monde. Nous pensons par exemple à la cible Green Racer de la mine Midas où nous avons fait une découverte de nombreuses onces à un endroit où nous n’avions réalisé aucun forage, ou encore au filon El Bronco à San Sebastian où nous remarquons des teneurs élevées sur de bonnes largeurs », conclut M. Baker. APERÇU FINANCIER Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le FAITS SAILLANTS 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 DONNÉES FINANCIÈRES (en milliers, sauf les données par action) Chiffre d’affaires $ 188 890 $ 224 945 $ 691 873 $ 673 266 Bénéfice (perte) brut $ 46 764 $ 25 318 $ 145 703 $ 23 399 Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires $ 657 $ (8 114 ) $ (17 342 ) $ (100 109 ) Perte de base et diluée par action ordinaire $ — $ (0,02 ) $ (0,03 ) $ (0,20 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation $ 64 901 $ 57 257 $ 180 793 $ 120 866 Voici certains des éléments qui ont une incidence sur le bénéfice (perte) applicable aux actionnaires ordinaires pour les périodes de 2020, par rapport à 2019 : Hausse de 21,4 millions de dollars du bénéfice brut principalement attribuable à une hausse des prix des métaux, aux teneurs plus élevées associées aux chantiers souterrains de Casa Berardi et à une reprise de la production à plein régime à Lucky Friday.

La hausse de 122,3 millions de dollars du bénéfice brut pour l’ensemble de l’exercice s’explique principalement par la dépréciation et la baisse des coûts au Nevada, par une hausse de la quantité d’argent, de plomb et de zinc vendus et par la hausse des prix réalisés de l’argent et de l’or.

Nos frais d’exploration et de pré-exploitation se sont chiffrés à 8,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 18,3 millions de dollars pour l’exercice 2020, par rapport à 3,0 millions de dollars et à 19,1 millions de dollars, respectivement, en 2019. L’augmentation pour le quatrième trimestre fut grâce aux flux de trésorerie générés à nos mines en exploitation, et cette augmentation des travaux d’exploration a plus particulièrement été réalisés aux projets Midas et San Sebastian.

Les coûts liés à la suspension et à la reprise de la production se sont établis à 0,8 million de dollars pour le quatrième trimestre et à 24,9 millions de dollars pour l’exercice 2020, relativement à 3,3 millions de dollars et 12,1 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019. La hausse des coûts pour l’ensemble de l’exercice 2020 s’explique principalement par : 1) l’accélération du rythme à Lucky Friday qui a eu lieu avant le retour à la production à plein régime au quatrième trimestre; 2) les coûts associés à la suspension au Nevada; 3) les coûts de suspension temporaire à Casa Berardi et à San Sebastian en réaction à la COVID-19.

Nous avons enregistré des pertes sur les contrats dérivés portant sur les métaux de 9,3 millions de dollars et 22,1 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020, par rapport à des pertes respectives de 1,3 million de dollars et 4,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019. Durant l’exercice 2019, la société a réglé des contrats dans le cours avant leur échéance, ce qui a généré des produits d’environ 6,7 millions de dollars. Aucun règlement hâtif semblable n’a eu lieu en 2020.

Nous avons enregistré des pertes sur les opérations de change de 5,8 millions de dollars et 4,6 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020, relativement à des pertes respectives de 1,5 million de dollars et 8,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019. Ces pertes sont principalement attribuables à l’évolution du taux de change entre les dollars canadien et américain.

Les intérêts débiteurs se sont chiffrés à 10,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020 et à 49,6 millions de dollars pour l’exercice 2020, relativement à 14,7 millions de dollars et 48,4 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020. Ces dépenses étaient principalement liées à nos billets de premier rang.

La société a enregistré une économie d’impôts pour le quatrième trimestre et une légère provision pour l’exercice 2020, relativement à des économies d’impôts respectives de 4,1 millions de dollars et de 24,1 millions de dollars en 2019. La trésorerie tirée des activités d’exploitation pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020 s’est établie respectivement à 64,9 millions de dollars et 190,8 millions de dollars, ce qui représente des hausses respectives de 7,6 millions de dollars et 59,9 millions de dollars pour les mêmes périodes de l’exercice précédent. La hausse pour le quatrième trimestre 2020 est principalement attribuable à la combinaison d’une baisse des dépenses au Nevada et d’une hausse des ventes globales. Cette augmentation aurait été encore plus accentuée si ce n’était du minerai que l’on stocke au Nevada pour constituer un échantillon en vrac. L’augmentation pour l’exercice dans son ensemble s’explique pour sa part par la hausse des prix, la baisse des dépenses au Nevada et l’accélération de la production à Lucky Friday. Le BAIIA rajusté3 de 224,3 millions de dollars enregistré en 2020 représente une hausse de 51,0 millions de dollars par rapport au résultat de 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des ventes et à la réduction des dépenses au Nevada. Les dépenses en immobilisations du quatrième trimestre ont totalisé 40,3 millions de dollars, dont 10,5 millions de dollars à Greens Creek, 16,4 millions de dollars à Casa Berardi et 11,1 millions de dollars à Lucky Friday. Pour l'exercice 2020, les dépenses en immobilisations se chiffrent à 99,9 millions de dollars, par rapport à 128,1 millions de dollars pour l’exercice 2019. Prix des métaux Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 PRIX MOYENS DES MÉTAUX Argent – London PM Fix ($/oz) $ 24,39 $ 17,30 $ 20,51 $ 16,20 Prix réalisé par once $ 25,16 $ 17,47 $ 21,15 $ 16,65 Or – London PM Fix ($/oz) $ 1 873 $ 1 480 $ 1 770 $ 1 392 Prix réalisé par once $ 1 803 $ 1 488 $ 1 757 $ 1 413 Plomb – LME au comptant ($/livre) $ 0,87 $ 0,92 $ 0,83 $ 0,91 Prix réalisé par livre $ 0,90 $ 0,91 $ 0,84 $ 0,91 Zinc – LME au comptant ($/livre) $ 1,19 $ 1,08 $ 1,03 $ 1,16 Prix réalisé par livre $ 1,27 $ 1,10 $ 1,03 $ 1,14 *Les prix réalisés sont calculés en divisant les produits d'exploitation bruts pour chacun des métaux (qui comprennent les rajustements de prix et les gains et pertes sur les contrats à terme décrits ci-dessus) par les quantités payables de chacun des métaux compris dans les produits vendus durant la période. Contrats de vente à terme de métaux communs Le tableau ci-dessous résume les quantités de métaux de base engagées en vertu de contrats de vente à terme réglés financièrement, autres que des couvertures provisoires visant les écarts de prix entre l’expédition et le règlement avec les clients, au 31 décembre 2020. Livres visées par des contrats

(milliers) Prix moyen par livre Zinc Plomb Zinc Plomb Contrats sur ventes prévues Règlements 2021 41 557 30 876 $ 1,17 $ 0,88 Règlements 2022 18 519 — $ 1,28 $ — Les contrats représentent 33 % de la production payable prévue de zinc pour les deux prochains exercices, à un prix moyen de 1,21 $ la livre et 39 % de la production payable prévue de plomb pour le prochain exercice à un prix moyen de 0,88 $ la livre. Contrats d’achat à terme de devises Le tableau ci-dessous dresse un sommaire des dollars canadiens que la société s’est engagée à acheter en vertu de contrats de change à terme au 31 décembre 2020. Monnaie visée par le

contrat (en milliers de CAS) Taux de change moyen CAD CAD/USD Règlements 2021 129 989 1,32 Règlements 2022 84 754 1,31 Règlements 2023 52 565 1,32 Règlements 2024 26 446 1,33 APERÇU DES OPÉRATIONS Aperçu Le tableau ci-dessous résume la production consolidée pour les quatrièmes trimestres et les périodes de douze mois terminées le 31 décembre 2020 et 2019. Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 3 352 336 3 411 988 13 542 957 12 605 234 Onces payables vendues 3 227 951 3 999 013 12 305 917 11 548 373 Or – Onces produites 49 014 74 773 208 962 272 873 Onces payables vendues 43 144 85 237 202 694 275 060 Plomb – Tonnes produites 9 507 6 804 34 127 24 210 Tonnes payables vendues 9 160 7 118 29 108 19 746 Zinc – Tonnes produites 14 413 16 185 63 112 58 857 Tonnes payables vendues 11 632 12 147 46 349 39 381 Les tableaux ci-dessous présentent un sommaire de la production finale, du coût des ventes et des autres coûts de production directs ainsi que de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (ce que l’on appelle le « coût des ventes » dans le présent document), du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or (« coût décaissé »), et du coût de maintien opérationnel total (« CMOT »), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or, pour le quatrième trimestre et la période de douze mois terminés le 31 décembre 2020. Quatrième trimestre terminé le Total Greens Creek Lucky Friday San Sebastian Casa Berardi Mines du Nevada 31 décembre 2020 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 3 352 336 49 014 2 330 664 10 276 830 200 182 614 1 159 37 579 8 858 — — Hausse (baisse) par rapport à 2019 (2) % (34) % (15) % (33) % 283% (57) % (70) % 8% (16) % s.o. s.o. Coût des ventes (en milliers) 85 967$ 56 159$ 59 215$ s.o. 20 919$ 5 833$ s.o. 55 706$ s.o. 453$ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 (6) % (48) % (17) % s.o. 282% (59) % s.o. (8) % s.o. (99) % s.o. Coût décaissé par once d’argent ou d’or 4 7,38$ 1 019$ 7,21$ s.o. 9,34$ 0,65$ s.o. 1 019$ s.o. — $ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 3,80$ 26$ 4,45$ s.o. s.o. (8,24) $ s.o. (18) $ s.o. s.o. s.o. CMOT par once d’argent ou d’or 5 15,35$ 1 330$ 12,05$ s.o. 18,22$ 1,07$ s.o. 1 330$ s.o. — $ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 4,04$ 143$ 4,19$ s.o. s.o. (10,71) $ s.o. 52$ s.o. s.o. s.o. Exercice terminé le Total Greens Creek Lucky Friday San Sebastian Casa Berardi Mines du Nevada 31 décembre 2020 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 13 542 957 208 963 10 494 726 48 491 2 031 874 954 772 7 223 121 493 24 142 31 756 37 443 Hausse (baisse) par rapport à 2019 7% (23) % 6% (14) % 221% (49) % (54) % (10) % (23) % s.o. s.o. Coût des ventes (en milliers) 297 935$ 248 235$ 217 125$ s.o. 56 706$ 24 104$ s.o. 203 434$ s.o. 44 801$ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 7% (33) % 3% s.o. 241% (52) % s.o. (7) % s.o. s.o. s.o. Coût décaissé par once d’argent ou d’or 4 5,70$ 1 045$ 5,49$ s.o. s.o. 4,92$ s.o. 1 131$ s.o. 716$ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 2,77$ (21) $ 3,52$ s.o. s.o. (3,10) $ s.o. 80$ s.o. (380) $ s.o. CMOT par once d’argent ou d’or 5 11,89$ 1 302$ 8,57$ s.o. s.o. 5,68$ s.o. 1 436$ s.o. 787$ s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2019 1,76$ (109) $ 2,58$ s.o. s.o. (6,42) $ s.o. 82$ s.o. (740) $ s.o. Mine Greens Creek – Alaska On a enregistré une hausse de la production d’argent pour l’ensemble de l’exercice en raison de teneurs plus élevées. L’usine a traité en moyenne 2236 tonnes de minerai par jour durant tout l’exercice. La production du quatrième trimestre a été touchée par des conditions météorologiques défavorables en décembre, quand le sud-est de l’Alaska a été balayé par de forts vents et des pluies torrentielles qui ont causé d’importants dommages dans la région et dans les diverses communautés. La hausse du coût des ventes en 2020 s’explique par la hausse des quantités vendues. La hausse des coûts décaissés par once d’argent et du CMOT sont principalement attribuables à des coûts de traitement du concentré plus élevés et à la baisse des crédits liés aux sous-produits (par once), ces éléments ayant été partiellement atténués dans le cas du CMOT par une baisse des dépenses en immobilisations. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, Greens Creek a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 182,6 millions de dollars et a dépensé 23,0 millions de dollars en immobilisations corporelles, générant ainsi des flux de trésorerie disponibles de 159,6 millions de dollars1. Les réserves d’argent prouvées et probables ont diminué, principalement en raison de la COVID-19 qui a limité la société en 2020 à réaliser un tiers du forage effectué en 2019, de la modification du plan de mine, et des modalités moins favorables conclues avec les fonderies. Cette baisse se compare à une augmentation des réserves de pratiquement 8 millions d’onces en moyenne durant les quatre dernières années. Les ressources mesurées et indiquées ont affiché une hausse en raison de la classification reprise pour les réserves et les ressources inférées. Les ressources minérales mesurées et indiquées, combiné aux réserves minérales, sont en baisse de 3 % seulement au global par rapport à 2019. Casa Berardi – Québec Chute de 10 % de la production d’or annuelle par rapport à 2019 qui s’explique principalement par l’ordre de fermeture temporaire du gouvernement du Québec en raison de la COVID-19 et par des réparations prévues de l’usine de traitement qui ont eu lieu au troisième trimestre. La production du quatrième trimestre a été supérieure de 8 % à celle de la même période de 2019 en raison d’une hausse des teneurs et du nombre de tonnes traitées. L’usine de traitement a traité en moyenne 4 129 tonnes courtes par jour au quatrième trimestre 2020, et 3 699 tonnes courtes par jour pour l’ensemble de l’exercice. La baisse des coûts des ventes pour le trimestre et l’exercice est attribuable au décapage de l’extension de la fosse East Mine Crown Pillar (EMCP) en 2019, ce qui a été partiellement atténué par l’augmentation des quantités de stérile et de minerai extraits de la fosse et celle des coûts de transport de matériel en raison de l’approfondissement de la fosse. Les coûts liés à l’administration et au traitement du minerai ont toutefois affiché une hausse, un pré-concassage du minerai étant nécessaire pour hausser le débit, en en raison de la hausse des coûts liés à l’optimisation de l’usine de traitement, à la maintenance et aux réactifs. Ces facteurs ont eu une incidence sur les coûts d’extraction et de traitement, tout comme la baisse de la production d’or, de façon à entraîner une augmentation des coûts décaissés et du CMOT par once d’or. Pour l’exercice 2020, Casa Berardi a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 68,5 millions de dollars et a dépensé 40,9 millions de dollars en immobilisations corporelles, générant ainsi des flux de trésorerie disponibles de 27,6 millions de dollars.1 Les réserves d’or prouvées et probables ont chuté d’environ 10 % pour passer à 1,54 million d’onces. La plupart de ces diminutions s’expliquent par l’épuisement du minerai et par les changements apportés sur le plan de l’ingénierie. Le programme de forage 2020 à Casa Berardi a de plus été touché par la COVID-19. Malgré les retards qui ont touché les activités de forage, les activités de forage ont permis d’ajouter environ 85 000 onces aux réserves en 2020. Les ressources aurifères mesurées et indiquées affichent une hausse de 19 % pour atteindre 1,25 million d’onces grâce à de nouvelles activités d’exploration et à certaines réserves qui ont vu leur catégorie changer en raison des modifications apportées sur le plan de l’ingénierie. Les ressources minérales mesurées et indiquées, combiné aux réserves minérales, sont associées à une hausse globale de 1 % par rapport à l'exercice précédent. Mine Lucky Friday – Idaho À la mine Lucky Friday Mine, nous avons produit 2,0 millions d’onces d’argent et 0,8 million d’onces d’argent, respectivement, pour l’exercice 2020 et le quatrième trimestre. Lucky Friday a recommencé à produire à plein régime au quatrième trimestre. Pour le quatrième trimestre, le coût des ventes s’est établi à 20,9 mllions de dollars, alors que le coût décaissé par once d’argent4 s’est fixé à 9,34 $. On a enregistré un CMOT5 de 18,22 $ par once d’argent. Les réserves prouvées et probables ont pour leur part chuté de 4 %, ce qui s'explique principalement par l'épuisement du minerai. Le plan de mine actuel demeure inchangé jusqu’en 2036. Les ressources mesurées et indiquées ont connu une hausse de 5 % pour l’argent et le plomb. San Sebastian – Mexique La société a produit 1,0 million d’onces d’argent et 7 223 onces d’or à la mine San Sebastian. Pour le quatrième trimestre, la production a été de 0,2 million d’onces d’argent et de 1159 onces d’or. Les activités d’extraction ont eu lieu au troisième trimestre, alors que le minerai a été traité au quatrième trimestre de 2020. Quand elle était utilisée, l’usine de traitement a traité en moyenne 474 tonnes de minerai par jour. La chute du coût de ventes et du coût décaissé par once d’argent4 s’explique principalement par la baisse des coûts d’extraction et par la hausse des prix des sous-produits, ce qui a été partiellement atténué par la chute de la production d’argent et des dépenses en immobilisations et d’exploration. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, San Sebastian a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 14,4 millions de dollars et a dépensé 0,6 million de dollars pour ajouter des propriétés, des usines et de l’équipement, générant ainsi des flux de trésorerie disponibles de 13,8 millions de dollars1. La société continue d’explorer ces terrains très prometteurs et évaluera d’autres activités d’extraction possibles compte tenu des résultats issus de l’exploration. Mines au Nevada Au cours du deuxième semestre 2020, tout le minerai extrait dans les mines au Nevada a été mis en piles de stockage, aucun minerai n’ayant été traité et aucune production n’ayant été déclarée pendant cette période. L’extraction de minerai réfractaire à Fire Creek dans des zones déjà aménagées a eu lieu au quatrième trimestre, la majorité du minerai ayant été confiée à une tierce partie qui se chargera du traitement en février 2021. Les essais visant l’échantillon en vrac ont démontré qu’à plus grande échelle, il serait possible de soumettre ce minerai à des méthodes plus productives. Les conditions du sol étaient supérieures ou égales aux attentes, et la gestion de l’eau qui se trouvait dans la zone d’essai a été effectuée sans problèmes. Le minerai réfractaire visé par les essais d’échantillon en vrac sera traité par une tierce partie avec laquelle nous avons conclu une entente à forfait. Bien que le traitement ne soit pas terminé, l’information dont nous disposons actuellement indique que le taux de récupération suit la courbe teneur-récupération établie lors des essais. Les prix des métaux ont connu une hausse significative depuis la conclusion de l’entente à forfait, si bien qu’il n’est plus attrayant pour la tierce partie de traiter du minerai d’autres entités. Nous avons commencé des discussions avec une autre société qui dispose d’une capacité de traitement supplémentaire. Nous prévoyons que la mine Fire Creek passera en mode « care and maintenance» au deuxième trimestre 2021. SOMMAIRE SUR LES RÉSERVES D’ARGENT ET D’OR Les réserves d’or et d’argent prouvées et probables ont chuté de 11 % durant l’exercice pour atteindre 188 millions d’onces d’argent et 2,4 millions d’onces d’or. Les réserves de plomb et de zinc ont respectivement chuté de 9 % et de 12 % pour atteindre 740 000 tonnes de plomb et 886 000 tonnes de zinc. Puisque la société s’est restreinte aux activités extractives essentielles alors que les protocoles visant la COVID-19 sont en vigueur, les programmes d’exploration ont été perturbés à l’échelle de l’entreprise en 2020. À Greens Creek, on a réalisé le tiers du forage effectué en 2019, ce qui se combine à d’importants retards du côté des analyses de laboratoire confiées à des tiers. Les onces d’argent mesurées et indiquées ont connu une hausse de 5 % pour établir un record de 228 millions d’onces, une hausse de 10,3 millions d’onces par rapport à 2019 qui s’explique par le faible volume d’activités de forage, par la reclassification des réserves de Greens Creek et par la reprise des modèles à Lucky Friday. Les onces d’or mesurées et indiquées ont affiché une réduction de 37 % pour atteindre 3,7 millions d’onces, une réduction de 2,1 millions d’onces qui est attribuable à la reclassification des ressources du Nevada et du projet Heva Hosco. Les métaux communs mesurés et indiqués ont enregistré une hausse globale, le zinc affichant une hausse de 5 % pour un total de 921 000 tonnes, et le zinc grimpant de 2 % pour atteindre un total de 1 132 000 tonnes. Les ressources inférées pour l’argent sont essentiellement inchangées par rapport à l’exercice précédent, un léger recul de 1 % faisant passer le total à 454 millions d’onces. Les ressources inférées pour l’or affichent une hausse de 12 % pour un total de 5,5 millions d’onces, ce qui s’explique par la reclassification de ressources mieux classées au Nevada et par la hausse de la quantité totale de ressources inférées au projet Heva Hosco. Les ressources inférées pour les métaux communs affichent une baisse de 3 % et un total de 467 600 tonnes, avec une modification de 5 % qui a fait passer le total de zinc à 425 100 tonnes. Les modifications pour les métaux communs s’expliquent principalement par de petites pertes et reclassifications vers des catégories plus élevées à Greens Creek et par la reprise des modèles de la zone polymétallique Hugh à San Sebastian. Reportez-vous au tableau des réserves et ressources qui figure à la fin du présent communiqué pour consulter une ventilation complète des réserves et des ressources de la société. EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION Exploration Les dépenses en exploration (y compris l’expansion des activités) pour le quatrième trimestre se sont établies à 8,0 millions de dollars, soit plus de la moitié du total de l’exercice, ce qui représente une augmentation de 5,6 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2019 et s’explique principalement par des activités accrues aux mines Midas, Casa Berardi et San Sebastian. La société a fait deux découvertes durant le trimestre : La zone Green Racer Sinter de la mine Midas et le prolongement à l’est de la zone 160 de la mine Casa Berardi. À la mine Midas, quatre foreuses ont croisé de la minéralisation à cinq des sept cibles. Dans la zone Green Racer Sinter, une cible où aucun forage n’avait eu lieu qui se trouve à 3 km à l’est de la mine principale, une carte détaillée de la surface a permis de repérer un affleurement de stillolite spiculaire contenant des anomalies aurifères. Les trous plus profonds croisent les mêmes roches hôtes qu’à la mine Midas historique où la minéralisation est associée à une teneur moyenne de 0,81 once d’or par tonne et de 11,3 onces d’argent par tonne sur une largeur moyenne de 1,2 m. Le tableau ci-dessous présente le degré de minéralisation dans trois trous forés récemment (la surface se trouve à une altitude de 1656 m (5434 pi). Section Altitude

(pieds) Largeur du forage

(pieds) Teneur en or

(oz/tonne) Teneur en argent

(oz/tonne) DMC-371 4901 1,6 1,12 16,9 DMC-374 4537 4,3 0,34 7,8 DMC-390 4088 4,5 3,26 14,3 À la mine Casa Berardi, nous signalons une découverte dans la zone 160, 150 mètres à l’est des blocs de ressources actuels, la zone étant ouverte dans toutes les directions. Le trou associé à la découverte a croisé 0,32 once par tonne sur une largeur réelle estimée de 2,9 m, y compris une section contenant 1,16 once d’or par tonne sur une largeur réelle estimée de plus de 0,6 m. À San Sebastian, les activités d’exploration se concentrent sur les filons El Tigre et El Bronco qui ont été découverts cette année sous une épaisse couche de terre. On a constaté jusqu’ici que les filons sont de solides structures affichant une épaisseur réelle de plus de 8,5 m et une longueur de près de 1600 m dans le sens de la faille. Ils atteignent environ 300 m sous la surface et sont ouverts. Jusqu’ici, les meilleurs résultats font état de 44,5 onces d’argent par tonne et 0,22 once d’argent par tonne sur une largeur réelle estimée de plus de 3,0 m pour le filon El Bronco, et 16,2 onces d’argent par tonne et 0,09 once d’or par tonne sur une largeur réelle estimée de plus de 1,1 m pour le filon El Tigre. Pour consulter l’ensemble des faits saillants issus des analyses de forage, reportez-vous aux tableaux des résultats des analyses qui figurent à la fin du présent communiqué. Programme d’exploration 2021 On estime que les dépenses en exploration s’établiront à 30 millions de dollars en 2021. Les programmes de Greens Creek et Casa Berardi devraient être associés à environ 15 % des dépenses chacun, des programmes en surface s’ajoutant à l’exploration souterraine normale. San Sebastian devrait également représenter 15 % des dépenses d’exploration, et on se consacrera à la prolongation des ressources des filons El Bronco, El Tigre et El Toro. L’exploration au Nevada représentera 25 % des dépenses, la majorité à la mine Midas. À Hollister, l'exploration du Hatter Graben devrait progresser en développant davantage la rampe afin de tester une partie de la ressource Hatter Graben et d'explorer d'autres veines Hatter Graben plus au sud. Aux mines Fire Creek et Aurora, tout forage n’aura lieu que plus tard durant l’exercice, une fois la cible mieux définie. Près de 10 % du budget d’exploration de la société sera consacré à la mine Kinskuch avec comme objectif la prolongation des découvertes faites en 2018 qui ont établi une présence d’argent, de zinc et de plomb sur 3,5 km, la minéralisation ouverte dans toutes les directions étant associée à des intercepts offrant par exemple 9,3 onces d’argent par tonne, 6,5 % de zinc et 2,3 % de plomb sur plus de 2,5 m. Les dépenses associées au programme d’exploration du projet Heva Hosco représenteront environ 5 % des dépenses totales de la société, avec la majorité du forage visant un intercept de 2018 qui offrait, dans un filon à teneur élevée en quartz, 0,84 once d’or par tonne sur plus de 2,3 m (en longueur). Pré-exploitation : Montanore et Rock Creek Les dépenses de pré-exploitation se sont élevées à 0,6 million de dollars pour le quatrième trimestre et à 2,4 millions de dollars pour l’exercice 2020. Elles avaient comme principal objectif la progression des dossiers de permis de Rock Creek et Montanore. Pour Montanore, la version finale d’une étude d’impact environnemental pour la Kootenai National Forest (KNF) et le rapport de décision connexe sont attendus plus tard en 2021. À Rock Creek, la KNF a partiellement approuvé le plan d’exploitation afin de tenir compte du rapport de décision, et le Montana Department of Environmental Quality a approuvé des modifications du permis d’exploitation existant afin, encore une fois, de témoigner du rapport de décision. Les décisions relatives aux procédures judiciaires qui contestent les décisions rendues par le US Fish and Wildlife Service et par la KNF sont également attendues plus tard au cours de l’année. ESTIMATIONS 20216 Perspectives sur la production 2021 Production d’argent

(millions d’onces) Production d’or

(milliers d’onces) Équivalents d’argent

(millions d’onces) Équivalents d’or

(milliers d’onces) Greens Creek* 9,5 à 10,2 40 à 43 20,5 à 21,5 227 à 237 Lucky Friday* 3,4 à 3,8 s.o. 6,2 à 6,4 67 à 70 Casa Berardi s.o. 125 à 128 11,5 à 11,7 125 à 128 Mines au Nevada s.o. 20 à 22 1,8 à 2,0 20 à 22 Total 2021 12,9 à 14,0 185 à 193 40,0 à 41,6 439 à 457 Total 2022 13,7 à 14,5 173 à 181 41,0 à 42,5 448 à 465 Total 2023 14,2 à 15,0 177 à 186 42,5 à 44,5 467 à 485 * Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc. Perspectives sur les coûts de 2021 Coût des ventes

(millions de dollars) Coût décaissé, déduction faite

des crédits liés aux sous-

produits, par once d’argent et d’or4 CMOT, déduction faite des crédits

liés aux sous-produits, par once

d’argent et d’or5 Greens Creek 220$ 5,75$ à 6,25$ 10,25$ à 11,00$ Lucky Friday 91$ 7,75$ à 9,75$ 13,75$ à 16,50$ Total pour l’argent 311$ 6,25$ à 7,25$ 13,50$ à 15,00 $ Casa Berardi 176$ 900$ à 975$ 1 185$ à 1 275$ Mines au Nevada 41$ 1 300$ à 1 425$ 1 385$ à 1 525$ Total pour l’or 217$ 950$ à 1 050$ 1 200$ à 1 300$ Perspectives en immobilisations et exploration pour 2021 Dépenses en immobilisations (hors intérêts incorporés) 110 millions de dollars Dépenses en exploration (y compris l’expansion des activités) 30 millions de dollars Dépenses en pré-exploitation 4,5 millions de dollars DIVIDENDES Actions ordinaires Le 6 février 2021, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,00875 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,005 $ par action pour la composante liée à l’argent. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 19 mars 2021 aux actionnaires inscrits au registre au 8 mars 2021. Le prix réalisé pour l’argent a été de 25,16 $ au quatrième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé lié à l’argent selon la politique de la société en matière de dividendes. Actions privilégiées Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er avril 2021 aux actionnaires inscrits au registre au 15 mars 2021. RELATIONS VIRTUELLES AVEC LES INVESTISSEURS Information sur la téléconférence Une téléconférence et webémission auront lieu aujourd’hui à 9 h, HE et portera sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2020 et de l’exercice 2020 dans son intégralité. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 833 350-1380 ou, pour les appels internationaux, le 1 647 689-6934. L’ID à utiliser pour la téléconférence est le 7412488. Nous vous recommandons de composer le numéro et d’entrer l’ID de la téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir participer à l’appel, même s’il vous est nécessaire d’attendre en début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission d’Hecla à l’adresse www.hecla-mining.com à la rubrique Investors/Events & Webcasts (https://ir.hecla-mining.com/news-events/events-webcasts/default.aspx). La webémission sera également archivée sur le site. Appels individuels Hecla organise un événement virtuel à l’intention des investisseurs le 19 février de 11 h 30 à 13 h 30, HE. La société invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à inscrire à l’horaire une rencontre virtuelle de 30 minutes (vidéo ou téléphone) avec un membre de la haute direction. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez également copier le lien et le coller dans votre navigateur). Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Jeanne DuPont en lui écrivant à jdupont@hecla-mining.com ou en composant le 208 769-4177. Appel au sujet des opérations avec Lauren Roberts, PVP et chef de l’exploitation : https://calendly.com/2020-q4-vie/operations

Appel au sujet des finances avec Lindsay Hall, PVP et chef des finances et Russell Lawlar, trésorier : https://calendly.com/2020-q4-vie/finance

Appel avec Phil Baker, président et chef de la direction : https://calendly.com/2020-q4-vie/ceo Balados vidéos prévus Hecla diffusera une série de balados vidéos qui commencera plus tard en 2021 et dont l’objectif est de fournir de plus amples renseignements sur la société, l’argent et le secteur. Ces balados vidéos seront publiés sur le site Web de la société à www.hecla-mining.com et sur diverses autres plateformes de médias sociaux. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska et en Idaho. La société prend aussi de l’importance à titre de producteur d’or grâce à une mine située au Québec (Canada). Hecla possède également des propriétés en phase d’exploration et de pré- exploitation dans huit districts d’exploitation minière aurifère et argentifère de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au Canada. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué. 1 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. 2 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. 3 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 4 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société qui extrait principalement de l’argent, la direction emploie également les coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. En ce qui a trait à Casa Berardi et aux mines du Nevada, la direction emploie les coûts décaissés par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour comparer le rendement de la mine à celui d’autres mines d’or, la production d’argent étant considérée sous forme de crédit lié à un sous-produit de l’or. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 5 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Autres (6) Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi et à nos mines du Nevada pour 2021 ont été converties en utilisant les prix suivants : 1 525 $ l’once d’or, 17 $ l’once d’argent, 1,00 $ la livre de zinc et 0,85 $ la livre de plomb. Il est possible que les nombres soient arrondis. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2021 Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : i) estimations de la production d’argent et d’or pour les exercices 2021, 2022 et 2023, le coût des ventes, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour 2021 et les estimations de dépenses en immobilisation, en exploration et en pré-exploitation (qui présument l’or à 1650 $ l’once, l’argent à 18 $ l’once, le zinc à 0,95 $ la livre et le plomb à 0,85 $ la livre, le taux de change USD/CAD à 0,77 et le taux de change USD/MXN à 0,05; ii) les réserves et ressources minérales de la société; iii) les découvertes issues de l’exploration aux mines Midas, Casa Berardi, San Sebastian, Heva Hosco, Kinskuch et autres cibles d’exploration où on compte poursuivre le forage en 2021; iv) les attentes de croissance de la production d’argent et de génération d’importants flux de trésorerie disponibles en 2021; v) l’attente de croissance des réserves en 2021 sous l’impulsion d’un programme de forage normal; vi) l’attente que la mine Fire Creek passe au mode .entretien et maintenance seulement » dès le deuxième trimestre 2021; (vii) les emplacements et activités visés par les dépenses en exploration; viii) l’obtention de l’étude d’impacts environnementaux et du rapport de décision pour la mine plus tard en 2021; ix) l’obtention en 2020 des décisions relatives aux procédures judiciaires qui contetent les décisions rendues pour la mine Rock Creek; x) le passage de la production de nos mines d’argent des États-Unis de 8 millions d’onces en 2018 à presque 15 millions d’onces d’ici 2023; xi) la poursuite de l’exploration par la société à San Sebastian. Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : a) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; b) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; c) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; d) le taux de change entre les dollars canadien et américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; e) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; f) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; g) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; h) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la société a déposé le 10 février 2020 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2019, ainsi que les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le formulaire 10-K de 2020 de la Société, qui devrait être déposé le 18 février 2021. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques. Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs Les exigences d’information aux États-Unis pour toute date égale ou antérieure au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les actifs miniers sont régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide no 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (le guide no 7). La SEC a adopté de nouvelles règles infirmant le guide no 7 le 1er janvier 2021. Les sociétés du secteur minier n’ont pas à respecter les nouveaux règlements avant le premier début d’exercice ayant lieu le 1er janvier 2021 ou après. La société doit donc respecter les nouveaux règlements quand elle déposera son formulaire 10-K pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021. La société est également un « émetteur assujetti » en vertu des lois du Canada, qui requièrent que des estimations des ressources et des réserves minérales soient préparées conformément au Règlement canadien 43-101 (le « Règlement 43-101 »). Le Règlement 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de ce règlement. Ces renseignements canadiens figurent aux présentes afin de satisfaire aux obligations d’information de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information accessible au public au Canada. Les exigences d’information aux États-Unis relatives à la divulgation des actifs miniers en vertu du guide no 7 diffèrent nettement des nouvelles règles de la SEC(Item 1300 de la Regulation S-K en vertu de la Securities and Exchange Act of 1934) et des exigences des normes en vigueur au Canada établies en vertu du Règlement 43-101. Le présent document contient un résumé de certaines estimations de la société portant non seulement sur les réserves prouvées et probables au sens du guide no 7, mais également sur les estimations de ressources et réserves minérales calculées conformément aux nouvelles règles de la SEC et des normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans le Règlement 43-101. En vertu du guide no 7, le terme « réserve » renvoie, dans le cadre de la détermination des réserves, à la part d’un gisement minéralisé qu’il est possible d’extraire ou de produire de façon légale et justifiée sur le plan économique. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « justifiée sur le plan économique » signifie qu’on a établi ou démontré de façon analytique que l’extraction est viable et justifiable selon des hypothèses raisonnables en matière de marchés et d’investissement. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « légal » ne suggère pas que tous les permis touchant l’extraction et le traitement ont été obtenus ou que les autres questions juridiques ont été entièrement résolues. Mais pour que des réserves existent, Hecla doit avoir des attentes raisonnables, en fonction des lois et règlements applicables, selon lesquelles les permis seront émis et que les questions juridiques seront résolues en ce qui a trait à l’extraction et au traitement pour un gisement en particulier dans un délai qui correspond aux plans de mine actuels de Hecla. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le guide n° 7 et avant le 1er janvier 2021, leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide n°7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté que sous forme de tonnes et de teneurs seulement, et non en onces. La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le guide n°7. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économique et juridique. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 Kurt D. Allen, CPG, directeur de l’exploration de Hecla Limited et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, agissant en qualité de personne habilitée au sens de la norme nationale 43-101 (la « norme 43-101 »), ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla dans ce communiqué, notamment en ce qui a trait aux nouvelles installations acquises au Nevada. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des résultats (perte) (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 Ventes de produits $ 188 890 $ 224 945 $ 691 873 $ 673 266 Coût des ventes et autres coûts de production directs 104 323 139 147 389 040 450 349 Amortissement pour dépréciation et épuisement 37 803 60 480 157 130 199 518 Coût des ventes total 142 126 199 627 546 170 649 867 Bénéfice brut 46 764 25 318 145 703 23 399 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 7 930 8 977 35 561 35 832 Exploration 7 954 2 363 15 853 15 919 Pré-exploitation 585 615 2 442 3 150 Recherche et développement — (79 ) — 535 Autres dépenses d’exploitation 3 013 1 362 8 864 3 043 Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 13 (23 ) 572 4 643 Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension 802 3 285 24 911 12 051 Coûts d’acquisition 7 52 20 645 Don à la fondation — — 1 970 — Provision pour mines fermées et remise en état 1 122 1 161 3 929 4 690 21 426 17 713 94 122 80 508 Bénéfice (perte) issu des opérations 25 338 7 605 51 581 (57 109 ) Autre produit financier (dépense) : Perte sur les contrats d’instruments dérivés (9 299 ) (1 252 ) (22 074 ) (3 971 ) (Perte) gain sur la vente de placements — (4 ) — 923 Gain (perte) non réalisé sur les placements 858 (1 230 ) 10 268 (2 389 ) Perte nette sur les opérations de change (5 840 ) (1 495 ) (4 605 ) (8 236 ) Autre charge nette (674 ) (1 022 ) (2 256 ) (4 429 ) Frais d’intérêt (10 650 ) (14 670 ) (49 569 ) (48 447 ) (25 605 ) (19 673 ) (68 236 ) (66 549 ) Perte avant impôts (267 ) (12 068 ) (16 655 ) (123 658 ) Économie (provision) d’impôts 1 062 4 092 (135 ) 24 101 Bénéfice (perte) net 795 (7 976 ) (16 790 ) (99 557 ) Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) (552 ) (552 ) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires $ 657 $ (8 114 ) $ (17 342 ) $ (100 109 ) Perte de base par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ — $ (0,02 ) $ (0,03 ) $ (0,20 ) Perte diluée par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ — $ (0,02 ) $ (0,03 ) $ (0,20 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 530 998 502 902 527 329 490 449 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 537 166 502 902 527 329 490 449 HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) 31 décembre

2020 31 décembre

2019 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 129 830 $ 62 452 Comptes clients 39 193 38 421 Stocks 96 544 66 213 Autre actif à court terme 19 114 12 038 Total de l’actif à court terme 284 681 179 124 Placements 15 148 6 207 Liquidités et placements soumis à des restrictions 1 053 1 025 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 345 219 2 423 698 Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple 10 628 16 381 Actifs d’impôts reportés 2 912 3 537 Autre actif à long terme 8 083 7 336 Total de l’actif $ 2 667 724 $ 2 637 308 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 68 516 $ 57 716 Salaires et avantages connexes à payer 31 807 26 916 Dettes fiscales 8 349 4 776 Contrats de location-acquisition 6 491 5 429 Charges de remise en état et de fermeture à payer 5 582 4 581 Contrats de location-exploitation 3 008 5 580 Intérêts courus 14 157 5 804 Passif lié aux instruments dérivés à court terme 11 737 6 170 Autre passif à court terme 138 2 Total du passif à court terme 149 785 116 974 Contrats de location-acquisition 9 274 7 214 Charges de remise en état et de fermeture à payer 110 466 103 793 Dette à long terme 507 242 504 729 Contrats de location-exploitation 7 634 10 818 Passif d’impôt reporté 132 475 138 282 Passif au titre du régime de retraite 44 144 56 219 Autre passif à long terme 4 364 6 856 Total du passif 965 384 944 855 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 134 629 132 292 Excédent de capital 2 003 576 1 973 700 Déficit accumulé (379 519 ) (353 331 ) Pertes du résultat étendu, net (32 889 ) (37 310 ) Actions autodétenues (23 496 ) (22 967 ) Total des fonds propres 1 702 340 1 692 423 Total du passif et des fonds propres $ 2 667 724 $ 2 687 308 Actions ordinaires en circulation 531 666 522 896 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice (perte) net $ 795 $ (7 976 ) $ (16 790 ) $ (99 557 ) Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net : Amortissement pour dépréciation et épuisement 37 115 61 435 164 026 204 475 Perte (gain) sur la vente de palcements — 4 — (923 ) Perte (gain) non réalisée sur les placements (858 ) 1 227 (10 268 ) 2 386 Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 13 (23 ) 572 4 643 Provision pour coûts de remise en état et fermeture 1 551 1 616 6 189 6 914 Impôts reportés 885 (6 771 ) (5 505 ) (33 387 ) Rémunération à base d’actions 1 229 910 6 458 5 668 Amortissement des commissions de montage de prêts 600 718 3 666 2 637 Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 1 095 (211 ) 5 578 5 613 Perte (gain) sur les opérations de change 5 490 1 762 2 680 8 025 Rajustement des stocks à la valeur marchande — — — 1 399 Frais sur le remboursement anticipé de la dette à l’aide d’actions ordinaires — 2 855 — 2 855 Don à la fondation — — 1 970 — Autres charges non monétaires, nettes (176 ) 45 (176 ) 45 Variation de l’actif et du passif : Comptes clients 2 661 (724 ) (1 080 ) (10 939 ) Stocks (118 ) 22 647 (13 208 ) 16 146 Autre actif à court et à long terme (4 367 ) 705 2 381 15 618 Comptes fournisseurs et charges à payer 21 141 (29 971 ) 19 379 (24 355 ) Salaires et avantages connexes à payer 3 128 4 720 14 445 9 226 Dettes fiscales 285 2 578 3 561 (3 155 ) Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme (5 568 ) 1 711 (3 085 ) 7 532 Trésorerie issue des activités d’exploitation 64 901 57 257 180 793 120 866 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (36 634 ) (24 083 ) (91 016 ) (121 421 ) Produit de la vente de placements — — — 1 760 Produit de la cession d’immobilisations corporelles 26 97 331 183 Achat de placements (555 ) — (2 216 ) (389 ) Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (37 163 ) (23 986 ) (92 901 ) (119 867 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions rachetées — 8 (2 745 ) (2 231 ) Produit de l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription, déduction faite des dépenses connexes — 49 019 — 49 019 Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (4 649 ) (1 259 ) (8 600 ) (4 914 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (138 ) (138 ) (552 ) (552 ) Emprunts sur titres de créance 9 220 34 500 716 327 279 500 Remboursement de la dette — (84 500 ) (716 500 ) (279 500 ) Commissions d’émission de titres de créance payées (69 ) (389 ) (1 356 ) (976 ) Remboursements des contrats de location-acquisition (1 707 ) (1 673 ) (5 953 ) (7 157 ) Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement 2 657 (4 432 ) (19 379 ) 33 189 Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 766 618 (1 107 ) 875 Augmentation nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions 31 161 29 457 67 406 35 063 Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions au début de l’exercice 99 722 34 020 63 477 28 414 Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions à la fin de l’exercice $ 130 883 $ 63 477 $ 130 883 $ 63 477 HECLA MINING COMPANY Données de production Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai traitées 189 092 216 324 818 408 846 076 Coût de production total par tonne $ 195,02 $ 185,29 $ 179,37 $ 174,28 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 15,17 15,69 15,65 14,64 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,07 0,10 0,08 0,10 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 2,84 3,07 3,13 2,92 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 6,96 7,88 7,58 7,43 Argent produit (oz) 2 330 664 2 741 090 10 494 726 9 890 125 Or produit (oz) 10 276 15 356 48 491 56 625 Plomb produit (tonnes) 4 404 5 444 21 400 20 112 Zinc produit (tonnes) 11 956 15 475 56 814 56 805 Coût décaissé par once d’argent 1 $ 7,21 $ 2,76 $ 5,49 $ 1,97 CMOT par once d’argent 1 $ 12,05 $ 7,86 $ 8,57 $ 5,99 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 10 521 $ 12 886 $ 28 797 $ 35 829 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai traitées 69 257 16 337 179 208 57 091 Coût de production total par tonne $ 213,82 $ — $ 251,49 $ — Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 12,53 14,02 11,85 11,83 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 7,74 9,01 7,49 7,86 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 3,85 5,11 3,88 4,25 Argent produit (oz) 830 200 216 488 2 031 874 632 944 Plomb produit (tonnes) 5 103 1 360 12 727 4 098 Zinc produit (tonnes) 2 457 710 6 298 2 052 Coût décaissé par once d’argent 1 $ 9,34 s.o. s.o. s.o. CMOT par once d’argent 1 $ 18,22 s.o. s.o. s.o. Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 11 146 $ 3 043 $ 25 749 $ 8 989 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traitées – souterrain 185 335 201 937 658 271 784 568 Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert 197 646 161 430 625 430 593 497 Tonnes de minerai traitées – total 382 981 363 367 1 283 701 1 378 065 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 1 493 706 1 797 105 5 559 302 9 329 268 Coût de production total par tonne $ 98,33 $ 97,77 $ 105,71 $ 101,13 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,147 0,164 0,136 0,168 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,052 0,064 0,051 0,055 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison 0,123 0,119 0,117 0,120 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,04 0,02 0,03 Or produit (oz) – souterrain 27 262 26 506 89 521 106 821 Or produit (oz) – ciel ouvert 10 319 8 287 31 971 27 588 Or produit (oz) – total 37 580 34 793 121 492 134 409 Argent produit (oz) – total 8 858 10 499 24 142 31 540 Coût décaissé par once d’or 1 $ 1 019 $ 1 037 $ 1 131 $ 1 051 CMOT par once d’or 1 $ 1 330 $ 1 278 $ 1 436 $ 1 354 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 16 440 $ 7 699 $ 40 853 $ 36 059 MINE SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai traitées 27 643 39 137 131 859 174 713 Coût de production total par tonne $ 76,42 $ 201,09 $ 120,32 $ 192,42 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 7,30 11,80 7,94 11,78 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,054 0,115 0,067 0,106 Argent produit (oz) 182 614 422 434 954 772 1 868 884 Or produit (oz) 1 159 3 897 7 223 15 673 Coût décaissé par once d’argent 1 $ 0,65 $ 8,89 $ 4,92 $ 8,02 CMOT par once d’argent 1 $ 1,07 $ 11,78 $ 5,68 $ 12,10 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ — $ (458 ) $ 537 $ 5 035 MINES AU NEVADA Tonnes de minerai traitées — 46 661 27 984 210 397 Coût de production total par tonne $ — $ 406,59 $ 892,09 $ 332,06 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) — 0,502 1,232 0,361 Argent produit (oz) — 21 477 37 443 181 741 Or produit (oz) — 20 727 31 756 66 166 Coût décaissé par once d’argent 1 $ — $ 946 $ 716 $ 1 096 CMOT par once d’argent 1 $ — $ 1 024 $ 787 $ 1 527 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 2 154 $ 608 $ 4 003 $ 42 184 1 Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent des mesures non conformes aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (mesure PCGR) et du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est présenté dans la section sur le rapprochement du coût décaissé total par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Mesures non conformes aux PCGR

(non audité) Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi, à nos mines du Nevada et pour l’ensemble de la société durant les trimestres et les périodes de douze mois ayant pris fin les 31 décembre 2020 et 2019 et pour les montants estimés visant la période de douze mois ayant pris fin le 31 décembre 2021. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons depuis peu à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Cette mesure semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également ces statistiques de façon globale. Nous combinons les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. Nous regroupons les mines au Nevada et Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les projets de réinvestissement de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. De la même façon, l’argent produit à nos trois autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des mesures de l’or à Casa Berardi. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2020 Greens

Creek Lucky

Friday3 San

Sebastian(4) Siège

social5 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 59 215 $ 20 919 $ 5 833 $ 85 967 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 540 ) (6 321 ) (399 ) (19 260 ) Coûts de traitement 18 605 4 590 55 23 250 Variation des stocks de produits (4 893 ) 1 533 (3 038 ) (6 398 ) Remise en état et autres coûts (1) (1 130 ) (274 ) (148 ) (1 552 ) Exception faite du coût décaissé — — — — Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 59 257 20 447 2 303 82 007 Remise en état et autres coûts 789 222 76 1 087 Exploration (20 ) — — 426 406 Réinvestissements de maintien 10 521 7 154 — — 17 675 Frais généraux et administratifs 7 496 7 496 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 70 547 27 823 2 379 108 671 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (19 702 ) (4 273 ) (23 975 ) Or (16 765 ) (2 184 ) (18 949 ) Plomb (5 985 ) (8 421 ) (14 406 ) Total des crédits liés aux sous-produits (42 452 ) (12 694 ) (2 184 ) (57 330 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 16 805 $ 7 753 $ 119 $ 24 677 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 28 095 $ 15 129 $ 195 $ 51 341 Divisé par les onces produites 2 331 830 183 3 344 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,43 $ 24,63 $ 12,58 $ 24,52 Crédits liés aux sous-produits par once (18,22 ) (15,29 ) (11,93 ) (17,14 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,21 $ 9,34 $ 0,65 $ 7,38 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,27 $ 33,52 $ 13,00 $ 32,49 Crédits liés aux sous-produits par once (18,22 ) (15,29 ) (11,93 ) (17,14 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 12,05 $ 18,22 $ 1,07 $ 15,35 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2020 Casa

Berardi (6) Mines au

Nevada (7) Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 55 706 $ 453 $ 56 159 Amortissement pour dépréciation et épuisement (18 423 ) (120 ) (18 543 ) Coûts de traitement 898 — 898 Variation des stocks de produits 474 15 489 Remise en état et autres coûts (1) (135 ) — (135 ) Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada — (348 ) (348 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 38 520 — 38 520 Remise en état et autres coûts 99 — 99 Exploration 738 — 738 Réinvestissements de maintien 10 829 — 10 829 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 50 186 — 50 186 Crédits liés aux sous-produits : Argent (214 ) — (214 ) Total des crédits liés aux sous-produits (214 ) — (214 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 38 306 $ — $ 38 306 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 49 972 $ — $ 49 972 Divisé par les onces d’or produites 38 — 38 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 025 $ — $ 1 025 Crédits liés aux sous-produits par once (6 ) — (6 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 019 $ — $ 1 019 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 335 $ — $ 1 336 Crédits liés aux sous-produits par once (6 ) — (6 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 330 $ — $ 1 330 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2020 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 85 967 $ 56 159 $ 142 126 Amortissement pour dépréciation et épuisement (19 260 ) (18 543 ) (37 803 ) Coûts de traitement 23 250 898 24 148 Variation des stocks de produits (6 398 ) 489 (5 909 ) Remise en état et autres coûts 1 (1 552 ) (135 ) (1 687 ) Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada — (348 ) (348 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 82 007 38 520 120 527 Remise en état et autres coûts 1 087 99 1 186 Exploration 406 738 1 144 Réinvestissements de maintien 17 675 10 829 28 504 Frais généraux et administratifs 7 496 — 7 496 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 108 671 50 186 158 857 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 975 ) — (23 975 ) Or (18 949 ) — (18 949 ) Plomb (14 406 ) — (14 406 ) Argent (214 ) (214 ) Total des crédits liés aux sous-produits (57 330 ) (214 ) (57 544 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 24 677 $ 38 306 $ 62 983 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 51 341 $ 49 972 $ 101 313 Divisé par les onces produites 3 344 38 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,52 $ 1 025 Crédits liés aux sous-produits par once (17,14 ) (6 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,38 $ 1 019 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 32,49 $ 1 336 Crédits liés aux sous-produits par once (17,14 ) (6 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 15,35 $ 1 330 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday3 San

Sebastian Siège

social5 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 71 481 $ 5 472 $ 14 171 $ 91 124 Amortissement pour dépréciation et épuisement (15 359 ) (284 ) (2 838 ) (18 481 ) Coûts de traitement 14 168 1 050 328 15 546 Variation des stocks de produits (10 323 ) 308 (1 575 ) (11 590 ) Remise en état et autres coûts (1 083 ) — (558 ) (1 641 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (6 546 ) — (6 646 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 58 884 — 9 528 68 412 Remise en état et autres coûts 737 — 123 860 Exploration 357 — 215 227 799 Réinvestissements de maintien 12 886 — 884 35 13 805 Frais généraux et administratifs 8 977 8 977 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 72 864 — 10 750 92 853 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 478 ) — (23 478 ) Or (20 006 ) (5 767 ) (25 773 ) Plomb (7 825 ) — (7 825 ) Total des crédits liés aux sous-produits (51 309 ) — (5 767 ) (57 076 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7 575 $ — $ 3 761 $ 11 336 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 21 555 $ — $ 4 983 $ 35 777 Divisé par les onces d’argent produites 2 741 — 423 3 164 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,49 $ — $ 22,52 $ 21,62 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,73 ) — (13,63 ) (18,04 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,76 $ — $ 8,89 $ 3,58 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 26,59 $ — $ 25,41 $ 29,35 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,73 ) — (13,63 ) (18,04 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,86 $ — $ 11,78 $ 11,31 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Casa

Berardi Mines au

Nevada Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 60 444 $ 48 059 $ 108 503 Amortissement pour dépréciation et épuisement (20 154 ) (21 845 ) (41 999 ) Coûts de traitement 447 39 486 Variation des stocks de produits (4 343 ) (5 896 ) (10 239 ) Remise en état et autres coûts (130 ) (378 ) (508 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 36 264 19 979 56 243 Remise en état et autres coûts 129 378 507 Exploration 560 285 845 Réinvestissements de maintien 7 699 946 8 645 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 44 652 21 588 66 240 Crédits liés aux sous-produits : Argent (180 ) (371 ) (551 ) Total des crédits liés aux sous-produits (180 ) (371 ) (551 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 36 084 $ 19 608 $ 55 692 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 44 472 $ 21 217 $ 65 689 Divisé par les onces d’or produites 35 21 56 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 042 $ 964 $ 1 003 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (5 ) (18 ) (10 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 037 $ 946 $ 993 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 283 $ 1 042 $ 1 197 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (5 ) (18 ) (10 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 278 $ 1 024 $ 1 187 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 91 124 108 503 $ 199 627 Amortissement pour dépréciation et épuisement (18 481 ) (41 999 ) (60 480 ) Coûts de traitement 15 546 486 16 032 Variation des stocks de produits (11 590 ) (10 239 ) (21 829 ) Remise en état et autres coûts (1 641 ) (508 ) (2 149 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (6 546 ) (6 546 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 68 412 56 243 124 655 Remise en état et autres coûts 860 507 1 367 Exploration 799 845 1 644 Réinvestissements de maintien 13 805 8 645 22 450 Frais généraux et administratifs 8 977 — 8 977 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 92 853 66 240 159 093 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 478 ) — (23 478 ) Or (25 773 ) — (25 773 ) Plomb (7 825 ) — (7 825 ) Argent (551 ) (551 ) Total des crédits liés aux sous-produits (57 076 ) (551 ) (57 627 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11 336 $ 55 692 $ 67 028 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 777 $ 65 689 $ 101 466 Divisé par les onces produites 3 164 56 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,62 $ 1 003 Crédits liés aux sous-produits par once (18,04 ) (10 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3,58 $ 993 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,35 $ 1 197 Crédits liés aux sous-produits par once (18,04 ) (10 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,31 $ 1 187 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 Greens

Creek Lucky

Friday3 San

Sebastian(4) Siège

social5 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 217 125 $ 56 706 $ 24 104 $ 297 935 Amortissement pour dépréciation et épuisement (49 692 ) (11 473 ) (3 548 ) (64 713 ) Coûts de traitement 77 122 4 590 287 81 999 Variation des stocks de produits (3 144 ) 2 340 (2 357 ) (3 161 ) Remise en état et autres coûts 1 (1 608 ) (274 ) (1 198 ) (3 080 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (31 442 ) — (31 442 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 239 803 20 447 17 288 277 538 Remise en état et autres coûts 3 154 222 418 3 794 Exploration 354 — — 1 788 2 142 Réinvestissements de maintien 28 797 7 154 299 38 36 288 Frais généraux et administratifs 33 759 33 759 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 272 108 27 823 18 005 353 521 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (79 413 ) (4 273 ) (83 686 ) Or (74 615 ) — (12 586 ) (87 201 ) Plomb (28 193 ) (8 421 ) (36 614 ) Total des crédits liés aux sous-produits (182 221 ) (12 694 ) (12 586 ) (207 501 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 57 582 $ 7 753 $ 4 702 $ 70 037 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 89 887 $ 15 129 $ 5 419 $ 146 020 Divisé par les onces d’argent produites 10 495 830 955 12 280 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,85 $ 24,63 $ 18,10 $ 22,60 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (17,36 ) (15,29 ) (13,18 ) (16,90 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,49 $ 9,34 $ 4,92 $ 5,70 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,93 $ 33,51 $ 18,86 $ 28,79 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (17,36 ) (15,29 ) (13,18 ) (16,90 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8,57 $ 18,22 $ 5,68 $ 11,89 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 Casa

Berardi (6) Mines au

Nevada (7) Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 203 434 $ 44 801 $ 248 235 Amortissement pour dépréciation et épuisement (69 572 ) (22 845 ) (92 417 ) Coûts de traitement 2 591 45 2 636 Variation des stocks de produits 2 226 15 869 18 095 Remise en état et autres coûts 1 (773 ) (978 ) (1 751 ) Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada — (13 511 ) (13 511 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 137 906 23 381 161 287 Remise en état et autres coûts 386 654 1 040 Exploration 2 231 — 2 231 Réinvestissements de maintien 34 431 1 600 36 031 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 174 954 25 635 200 589 Crédits liés aux sous-produits : Argent (499 ) (635 ) (1 134 ) Total des crédits liés aux sous-produits (499 ) (635 ) (1 134 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 137 407 $ 22 746 $ 160 153 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 174 455 $ 25 000 $ 199 455 Divisé par les onces d’or produites 121 32 153 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 135 $ 736 $ 1 052 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (20 ) (7 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 131 $ 716 $ 1 045 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 440 $ 807 $ 1 309 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (20 ) (7 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 436 $ 787 $ 1 302 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 297 935 $ 248 235 $ 546 170 Amortissement pour dépréciation et épuisement (64 713 ) (92 417 ) (157 130 ) Coûts de traitement 81 999 2 636 84 635 Variation des stocks de produits (3 161 ) 18 095 14 934 Remise en état et autres coûts 1 (3 080 ) (1 751 ) (4 831 ) Exception faite du coût décaissé (31 442 ) (13 511 ) (44 953 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 277 538 161 287 438 825 Remise en état et autres coûts 3 794 1 040 4 834 Exploration 2 142 2 231 4 373 Réinvestissements de maintien 36 288 36 031 72 319 Frais généraux et administratifs 33 759 — 33 759 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 353 521 200 589 554 110 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (83 686 ) (83 686 ) Or (87 201 ) (87 201 ) Plomb (36 614 ) (36 614 ) Argent (1 134 ) (1 134 ) Total des crédits liés aux sous-produits (207 501 ) (1 134 ) (208 635 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 70 037 $ 160 153 $ 230 190 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 146 020 $ 199 455 $ 345 475 Divisé par les onces produites 12 280 153 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,60 $ 1 052 Crédits liés aux sous-produits par once (16,90 ) (7 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,70 $ 1 045 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 28,79 $ 1 309 Crédits liés aux sous-produits par once (16,90 ) (7 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,89 $ 1 302 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday3 San

Sebastian Siège

social5 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 211 719 $ 16 621 $ 50 509 $ 278 849 Amortissement pour dépréciation et épuisement (47 587 ) (1 175 ) (9 772 ) (58 534 ) Coûts de traitement 48 487 2 884 760 52 131 Variation des stocks de produits (1 155 ) 1 016 (2 953 ) (3 092 ) Remise en état et autres coûts (2 523 ) — (1 588 ) (4 111 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (19 346 ) (19 346 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 208 941 — 36 956 245 897 Remise en état et autres coûts 2 949 — 492 3 441 Exploration 982 — 4 667 1 332 6 981 Réinvestissements de maintien 35 829 — 2 461 108 38 398 Frais généraux et administratifs 35 832 35 832 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 248 701 — 44 576 330 549 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (91 435 ) (91 435 ) Or (69 391 ) (21 960 ) (91 351 ) Plomb (28 589 ) (28 589 ) Total des crédits liés aux sous-produits (189 415 ) — (21 960 ) (211 375 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 19 526 $ — $ 14 996 $ 34 522 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 59 286 $ — $ 22 616 $ 119 174 Divisé par les onces d’argent produites 9 890 — 1 869 11 759 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,12 $ — $ 19,77 $ 20,91 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (19,15 ) — (11,75 ) (17,98 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,97 $ — $ 8,02 $ 2,93 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,14 $ — $ 23,85 $ 28,11 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (19,15 ) — (11,75 ) (17,98 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,99 $ — $ 12,10 $ 10,13 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Casa

Berardi Mines au

Nevada Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 217 682 $ 153 336 $ 371 018 Amortissement pour dépréciation et épuisement (73 960 ) (67 024 ) (140 984 ) Coûts de traitement 1 876 158 2034 Variation des stocks de produits (3 371 ) (9 008 ) (12 379 Remise en état et autres coûts (515 ) (2 019 ) (2 534 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 141 712 75 443 217 155 Remise en état et autres coûts 515 1 512 2 027 Exploration 3 450 2 333 5 783 Réinvestissements de maintien 36 825 24 652 61 477 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 182 502 103 940 286 442 Crédits liés aux sous-produits : Argent (508 ) (2 922 ) (3 430 ) Total des crédits liés aux sous-produits (508 ) (2 922 ) (3 430 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 141 204 $ 72 521 $ 213 725 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 181 994 $ 101 018 $ 283 012 Divisé par les onces d’or produites 134 66 200 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 055 $ 1 140 $ 1 083 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (44 ) (17 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 051 $ 1 096 $ 1 066 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 358 $ 1 571 $ 1 428 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (44 ) (17 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 354 $ 1 527 $ 1 411 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 278 849 $ 371 018 $ 649 867 Amortissement pour dépréciation et épuisement (58 534 ) (140 984 ) (199 518 ) Coûts de traitement 52 131 2 034 54 165 Variation des stocks de produits (3 092 ) (12 379 ) (15 471 ) Remise en état et autres coûts (4 111 ) (2 534 ) (6 645 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (19 346 ) (19 346 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 245 897 217 155 463 052 Remise en état et autres coûts 3 441 2 027 5 468 Exploration 6 981 5 783 12 764 Réinvestissements de maintien 38 398 61 477 99 875 Frais généraux et administratifs 36 832 — 35 832 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 330 549 286 442 616 991 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (91 435 ) (91 435 ) Or (91 351 ) (91 351 ) Plomb (28 589 ) (28 589 ) Argent (3 430 ) (3 430 ) Total des crédits liés aux sous-produits (211 375 ) (3 430 ) (214 805 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 34 522 $ 213 725 $ 248 247 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 119 174 $ 283 012 $ 402 186 Divisé par les onces produites 11 759 200 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,91 $ 1 083 Crédits liés aux sous-produits par once (17,98 ) (17 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,93 $ 1 066 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 28,11 $ 1 428 Crédits liés aux sous-produits par once (17,98 ) (17 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10,13 $ 1 411 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021 Greens

Creek Lucky

Friday San

Sebastian Siège

social5 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 220 000 $ 90 400 $ — $ 310 400 Amortissement pour dépréciation et épuisement (46 000 ) (26 000 ) — (72 000 ) Coûts de traitement 49 000 17 100 — 66 100 Variation des stocks de produits (5 700 ) — — (5 700 ) Remise en état et autres coûts 1 500 1 000 — 2 500 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 218 800 82 500 — 301 300 Remise en état et autres coûts 3 400 500 — 3 900 Exploration 4 000 — — 4 000 Réinvestissements de maintien 38 000 22 000 — 60 000 Frais généraux et administratifs — — 32 000 32 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 264 200 105 000 — 401 200 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (70 000 ) (14 500 ) — (84 500 ) Or (62 000 ) — — (62 000 ) Plomb (28 000 ) (38 900 ) (66 900 ) Total des crédits liés aux sous-produits (160 000 ) (53 400 ) — (213 400 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 58 800 $ 29 100 $ — $ 87 900 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 104 200 $ 51 600 $ — $ 187 800 Divisé par les onces d’argent produites 9 850 3 600 — 13 450 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,21 $ 22,92 $ — $ 22,40 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (16,24 ) (14,83 ) — (15,87 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,97 $ 8,09 $ — $ 6,53 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 26,82 $ 29,17 $ — $ 29,83 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (16,24 ) (14,83 ) — (15,87 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10,58 $ 14,34 $ — $ 13,96 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021 Casa

Berardi Mines au

Nevada Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 175 900 $ 41 000 $ 216 900 Amortissement pour dépréciation et épuisement (61 000 ) (5 600 ) (66 600 ) Coûts de traitement 400 4 600 5 000 Variation des stocks de produits 600 (11 600 ) (11 000 ) Remise en état et autres coûts 300 500 800 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 116 200 28 900 145 100 Remise en état et autres coûts 500 100 600 Exploration 3 800 — 3 800 Réinvestissements de maintien 31 500 2 000 33 500 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 152 000 31 000 183 000 Crédits liés aux sous-produits : Argent (600 ) (550 ) (1 150 ) Total des crédits liés aux sous-produits (600 ) (550 ) (1 150 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 115 600 $ 28 350 $ 143 950 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 151 400 $ 30 450 $ 181 850 Divisé par les onces d’or produites 127 21 148 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 919 $ 1 376 $ 984 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (5 ) (26 ) (8 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 914 $ 1 350 $ 976 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 202 $ 1 476 $ 1 241 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (5 ) (26 ) (8 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 197 $ 1 450 $ 1 233 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 310 400 $ 216 900 $ 527 300 Amortissement pour dépréciation et épuisement (72 000 ) (66 600 ) (138 600 ) Coûts de traitement 66 100 5 000 71 100 Variation des stocks de produits (5 700 ) (11 000 ) (16 700 ) Remise en état et autres coûts 2 500 800 3 300 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 301 300 145 100 446 400 Remise en état et autres coûts 3 900 600 4 500 Exploration 4 000 3 800 7 800 Réinvestissements de maintien 60 000 33 500 93 500 Frais généraux et administratifs 32 000 — 32 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits2 401 200 183 000 584 200 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (84 500 ) — (84 500 ) Or (62 000 ) — (62 000 ) Plomb (66 900 ) — (66 900 ) Argent (1 150 ) (1 150 ) Total des crédits liés aux sous-produits (213 400 ) (1 150 )