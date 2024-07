Hefei Urban Construction Development Co. Ltd. a approuvé, lors de sa troisième assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2024, l'élection de Song Derun, Ge Lixin et Ma Yuefeng en tant qu'administrateurs non indépendants, de Zhu Liangquan, He Wei et Yang Changhui en tant qu'administrateurs indépendants, et de Ni Yao en tant que superviseur. Ni Yao comme superviseur.