Hefei Urban Construction Development Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement et à la vente de biens immobiliers. La société est principalement engagée dans le développement et la construction d'immobilier résidentiel, d'immobilier commercial et d'immeubles de bureaux. La société exerce principalement ses activités dans la province d'Anhui, en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières