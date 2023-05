HEICO Corp. a déclaré lundi qu'il achèterait la société Wencor Group, spécialisée dans le marché secondaire des avions commerciaux et militaires, à des affiliés de Warburg Pincus LLC et à la direction de Wencor, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur de 2,05 milliards de dollars. (Rapport de Priyamvada C à Bengaluru)