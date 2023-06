HEICO va cibler les ventes de pièces génériques aux petites compagnies aériennes - dirigeant

L'équipementier aéronautique HEICO Corp vise à vendre des pièces génériques aux petites compagnies aériennes qui louent leurs avions, ce qui pourrait générer des millions de dollars, a déclaré Eric Mendelson, co-président de HEICO Corp, lors du salon aéronautique de Paris.

HEICO a fait des progrès dans la vente de pièces génériques pour l'entretien des avions loués par les grandes compagnies aériennes. Aujourd'hui, l'entreprise tente d'accroître ses ventes auprès des petits transporteurs qui ne savent pas toujours qu'ils peuvent négocier l'utilisation de ces pièces de rechange dans leurs contrats de location, a-t-il déclaré.

Cette stratégie intervient alors que les compagnies aériennes et les ateliers de réparation d'avions s'appuient de plus en plus sur des pièces d'occasion et des pièces génériques pour maintenir les avions en état de vol et réduire les coûts, les disruptions de la chaîne d'approvisionnement entravant la fourniture de pièces de marque par des entreprises telles que General Electric Co. (article rédigé par Allison Lampert, édition Tassilo Hummel)