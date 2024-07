HEICO Corporation est un fabricant de pièces de rechange pour moteurs à réaction et composants d'avions. Les segments de la société comprennent Flight Support Group (FSG) et Electronic Technologies Group (ETG). Le segment FSG comprend HEICO Aerospace Holdings Corp. et HEICO Flight Support Corp. et leurs filiales. FSG utilise la technologie pour concevoir et fabriquer des pièces de rechange pour les moteurs à réaction et les composants d'aéronefs. FSG répare, révise et distribue des composants de moteurs à réaction et d'avions, de l'avionique et des instruments pour les transporteurs aériens commerciaux nationaux et étrangers et les entreprises de réparation d'avions, ainsi que pour les exploitants d'avions militaires et d'affaires. Le segment ETG comprend HEICO Electronic Technologies Corp. et ses filiales. ETG conçoit, fabrique et vend divers types de produits électroniques, de données, de micro-ondes et électro-optiques, y compris des équipements de simulation et de test infrarouge, des récepteurs de télémétrie laser, des alimentations électriques, des alimentations de secours et autres.