Heidelberg Materials AG est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciments et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ciments (45,5%) ; - béton prêt à l'emploi et asphaltes (27,5%) ; - granulats (18%) ; - autres (9%) : chaux, briques, mortiers, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9%), Etats-Unis (20,4%), Royaume Uni (8,9%), Australie (6,8%), France (6,4%), Indonésie (5%), Canada (4,9%), Italie (4,2%) et autres (34,4%).

Secteur Matériaux de construction