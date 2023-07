HEIDELBERG (dpa-AFX) - Le groupe de matériaux de construction Heidelberg Materials (anciennement Heidelbergcement) devient plus optimiste pour l'année en cours après une hausse de ses résultats au deuxième trimestre. "Nous avons terminé le premier semestre 2023 avec un bon résultat", a déclaré jeudi à Heidelberg le président du groupe Dominik von Achten. Même dans un contexte de marché plus faible, avec des ventes parfois en net recul, l'entreprise s'est bien défendue, a-t-il ajouté. Le conseil d'administration reste confiant pour le deuxième semestre et relève donc encore une fois fortement les perspectives pour 2023. L'action a nettement progressé ce matin, le titre étant en tête du Dax avec une hausse de quatre pour cent.

Pour l'année en cours, le directoire s'attend désormais à un résultat ajusté avant intérêts et impôts compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros. Auparavant, la direction visait entre 2,50 et 2,65 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, corrigé des effets de change ainsi que des acquisitions et des ventes, devrait continuer à croître modérément par rapport à l'année précédente. En 2022, le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté s'était élevé à près de 2,5 milliards et le chiffre d'affaires à plus de 21 milliards d'euros.

La bonne situation des commandes dans les projets d'infrastructure ainsi que dans certaines parties de la construction commerciale devrait compenser en partie le recul de la construction de logements cette année, a encore fait savoir Heidelberger. Les prix de l'énergie se sont détendus au cours des six premiers mois, mais ils restent sujets à des fluctuations et se situent toujours très nettement au-dessus du niveau des années précédentes.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,3 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 10,5 milliards d'euros. Presque toutes les régions ont contribué à ce résultat. Alors que l'entreprise a pu réaliser des ventes nettement plus importantes en Amérique du Nord, les recettes ont diminué dans la région Afrique et Méditerranée orientale. Les volumes de vente ont continué à baisser en raison du ralentissement conjoncturel, notamment dans la construction de logements privés, a-t-on précisé.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), corrigé des effets exceptionnels, a augmenté de près d'un tiers pour atteindre presque 1,2 million d'euros. Outre les économies de coûts, ce sont surtout les prix plus bas de l'énergie et des matières premières qui ont contribué à cette forte hausse. Les analystes s'attendaient à des chiffres nettement moins élevés. Au final, le bénéfice revenant aux actionnaires s'est élevé à 719 millions, contre 542 millions d'euros un an plus tôt.

Le concurrent suisse Holcim a également connu une nette amélioration au premier semestre. Le groupe de matériaux de construction a certes réalisé moins de recettes et de bénéfices opérationnels au cours des six premiers mois en raison de la vente de ses activités de ciment en Inde et au Brésil, mais après correction des cessions et des effets exceptionnels, le chiffre d'affaires et le résultat ont nettement progressé. Pour l'ensemble de l'année, Holcim continue de viser une croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de six pour cent. Le bénéfice d'exploitation avant effets spéciaux devrait croître organiquement de plus de dix pour cent /mne/tav/jha/.