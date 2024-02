HEIDELBERG (dpa-AFX) - Le groupe de matériaux de construction Heidelberg Materials (anciennement Heidelbergcement) se montre optimiste pour l'année en cours après avoir enregistré des valeurs record. "Même si les conditions générales dans le secteur de la construction restent difficiles, nous comptons également sur une croissance du chiffre d'affaires et du résultat pour l'année en cours", a déclaré jeudi à Heidelberg le président du directoire Dominik von Achten. Dès mercredi soir, l'entreprise a annoncé le rachat de ses propres actions pour un volume total pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros. L'action a quelque peu augmenté dans le cadre du négoce avant l'heure sur Tradegate.

Pour l'année en cours, le management s'attend à ce que la demande dans le secteur de la construction se stabilise à un faible niveau. L'inflation et les coûts de financement toujours élevés devraient toutefois continuer à peser sur la construction de logements. Les coûts de l'énergie et des matières premières devraient également rester volatils. Les ajustements de prix et une gestion stricte des coûts resteront donc au centre des préoccupations.

En 2023, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 21,2 milliards d'euros. Par ses propres moyens - en excluant les acquisitions et les ventes ainsi que les effets de change - le résultat a augmenté de quatre pour cent. Alors que les volumes de vente ont baissé dans tous les secteurs d'activité par rapport à l'année précédente, l'entreprise a plus que compensé cette baisse par des augmentations de prix.

Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) - ce que l'on appelle le RCO - a augmenté de plus d'un cinquième pour atteindre trois milliards d'euros. Un programme d'économies et des coûts énergétiques légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente ont contribué à ce résultat. Au final, les actionnaires ont réalisé un bénéfice d'environ 1,9 milliard d'euros, contre près de 1,6 milliard d'euros l'année précédente. Avec ses chiffres, l'entreprise a répondu aux attentes des analystes.

Pour l'année en cours, le directoire prévoit un résultat ajusté avant intérêts et impôts compris entre 3,0 milliards et 3,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, corrigé des effets de change ainsi que des acquisitions et des ventes, devrait à nouveau augmenter par rapport à l'année précédente.

Heidelberg Materials est l'une des plus grandes entreprises de matériaux de construction au monde. En Allemagne, elle est, selon ses propres indications, leader du marché du ciment et du béton prêt à l'emploi ainsi que du sable et du gravier. L'entreprise, qui emploie environ 51 000 personnes, veut produire un béton climatiquement neutre d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, Heidelberg Materials développe le recyclage des matériaux de construction, notamment par des acquisitions./mne/niw/stk