Le bilan de Heidelberg Materials s'améliore grâce à la reprise du secteur de la construction

Le 22 février 2024 à 09:35

Heidelberg Materials va racheter davantage d'actions après avoir réduit sa dette de manière significative, a déclaré la société jeudi, signe d'une meilleure santé financière qui, selon les analystes, donne au numéro deux mondial du ciment une plus grande marge de manœuvre pour réaliser de grandes affaires. Les analystes estiment que le numéro 2 mondial du ciment dispose ainsi d'une plus grande marge de manœuvre pour réaliser de grandes opérations. Le groupe, qui a publié des résultats montrant que le bénéfice d'exploitation a atteint un record l'année dernière, a déclaré que son ratio d'endettement était tombé à 1,2 au quatrième trimestre, contre 1,5 un an plus tôt, et a lancé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars). "Le nouveau rachat d'actions devrait être considéré comme utile, mais avec un bilan offrant une marge de manœuvre pour des fusions et acquisitions significatives, les questions sur l'appétit de la direction pour les transactions à grande échelle pourraient encore dominer", ont déclaré les analystes de Jefferies. La reprise du secteur, ainsi que l'amélioration des perspectives aux États-Unis, ont conduit Holcim, un concurrent plus important, à dévoiler le mois dernier son projet de scinder et de coter séparément ses activités américaines dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter une valeur de 30 milliards de dollars. Heidelberg Materials a déclaré que son bénéfice d'exploitation pourrait encore augmenter en 2024 en raison d'une stabilisation attendue de la demande de construction à des niveaux bas. Le groupe prévoit un résultat des opérations courantes (RCO) de 3,0 milliards à 3,3 milliards d'euros, contre un consensus d'analystes de 3,1 milliards fourni par le groupe. En 2023, le RCO a augmenté de 29,5% pour atteindre un record de 3,02 milliards d'euros. Heidelberg Materials a déclaré que même si l'inflation et les coûts de financement continueraient à peser sur la construction résidentielle, il se concentrerait sur la négociation d'augmentations de prix et de réductions de coûts. "Malgré un environnement de marché toujours difficile, nous avons clôturé l'exercice écoulé avec un résultat record", a déclaré le PDG Dominik von Achten. Les actions de Heidelberg Materials ont récemment atteint leur plus haut niveau en plus de six ans, soutenues par des perspectives plus favorables dans un secteur qui a dû faire face à des coûts de gaz et d'électricité plus élevés pendant la crise de l'énergie en Europe. (1 dollar = 0,9216 euro)