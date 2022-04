HeidelbergCement : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur HeidelbergCement avec un objectif de cours abaissé à 60 euros, contre 76 euros précédemment.



Le bureau d'analyses anticipe un EBITDA de 345 ME au titre du premier trimestre, en recul de 31% à périmètre et change constants. 'Le consensus n'a pas été publié à ce stade mais celui-ci devrait ressortir proche de nos attentes, selon nous', indique le broker.



Par division, toutes les régions devraient connaître un recul des résultats à l'exception de la zone Afrique Bassin Méditerranéen (stable), poursuit l'analyste, rappelant par ailleurs que le groupe n'a pas enregistré de recul de la demande lié à la guerre en Ukraine.



Dans ces conditions, Oddo ajuste à la baisse ses estimations pour intégrer un T1 en demi-teinte (coûts combustibles) et la mise à jour des effets de change. 'Notre EBITDA a été revu en baisse de proche de 3.85 MdE vs 3.93 MdE, soit une marge en recul de 160pb à 19.1%', conclut l'analyste.



