CRH augmente ses bénéfices - la principale note de l'action devrait se déplacer vers les États-Unis

DUBLIN (dpa-AFX) - Le groupe de matériaux de construction CRH a résisté à la hausse des coûts l'an dernier et a augmenté son bénéfice grâce à de bonnes affaires en Amérique. Le résultat d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 13% à 5,6 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros), a annoncé l'entreprise jeudi à Dublin. Les analystes s'attendaient à un résultat légèrement inférieur. Alors que le résultat d'exploitation a augmenté en Amérique, il a baissé en Europe, principalement en raison d'effets de change négatifs et de coûts énergétiques plus élevés. En bourse, le cours des actions du concurrent de Heidelberg Materials a connu une hausse à deux chiffres. Les analystes ont salué les chiffres et les projets de la direction de transférer à New York le rachat d'actions prévu et la principale cotation de l'action.

CRH réalise désormais les trois quarts de son bénéfice d'exploitation en Amérique du Nord et voit dans les activités américaines le moteur de sa croissance future. C'est pourquoi le groupe de matériaux de construction veut déplacer la cotation principale (primaire) de son action de l'Europe vers les États-Unis. CRH espère ainsi bénéficier d'un meilleur accès au capital et donc d'opportunités de croissance et d'acquisition, ainsi que d'une meilleure rentabilité. C'est dans l'intérêt des investisseurs, à qui le groupe a fait miroiter un meilleur rendement des actions. Le siège de l'entreprise restera en Irlande et CRH a déclaré ne pas envisager de délocalisation.

L'action cotée à l'EuroStoxx 50 a gagné jusqu'à 12% en matinée pour atteindre un record de 49,735 euros. Le titre a le vent en poupe depuis un certain temps. Depuis le plus bas intermédiaire de fin septembre, la capitalisation boursière a augmenté de plus de la moitié pour atteindre environ 36 milliards d'euros. CRH est toutefois en retard sur l'évolution récente de l'action Heidelberg Materials. La valeur boursière du groupe allemand a augmenté de deux tiers depuis fin septembre pour atteindre 13 milliards d'euros. Holcim, le troisième grand groupe européen du secteur, a également connu une nette progression sur le marché des capitaux ces derniers temps. Sa capitalisation boursière a augmenté de près de moitié sur la même période pour atteindre l'équivalent de 41 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de CRH a augmenté de 12% l'année dernière pour atteindre 32,7 milliards de dollars. L'entreprise a bénéficié d'une demande toujours solide et de prix plus élevés. Au final, le groupe de matériaux de construction a gagné 3,9 milliards de dollars, soit nettement plus que les 2,6 milliards de l'année précédente. Les actionnaires devraient recevoir un dividende total de 1,27 dollar par action, soit six cents de plus que l'année précédente. Sur ce montant, 1,03 dollar correspond au dividende final. La société a également annoncé le rachat de trois milliards de dollars d'actions supplémentaires au cours des douze prochains mois. En 2022, le programme de rachat était de 1,2 milliard.

Pour l'année en cours, le groupe s'attend à ce que la demande reste robuste et que les prix augmentent, malgré un environnement incertain et des coûts toujours élevés. Les activités en Amérique du Nord devraient bénéficier de hausses de prix et d'une demande robuste, notamment dans le secteur des infrastructures, soutenue par des subventions publiques. En Europe, la hausse des prix devrait globalement compenser la baisse des volumes./nas/zb/jha/