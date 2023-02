HEIDELBERG MATERIALS EN POINT DE VUE : Beaucoup dépend du coût des matières premières et de l'énergie

HEIDELBERG (dpa-AFX) - La hausse des coûts des matières premières et de l'énergie affecte les groupes européens de matériaux de construction comme Heidelberg Materials. Heidelberg réagit en réalisant des économies et en augmentant ses prix. Pour l'année écoulée, le management autour du président du directoire Dominik von Achten avait prévu une légère augmentation du chiffre d'affaires, mais le résultat opérationnel devrait avoir baissé. Le montant exact sera annoncé lors de la présentation des chiffres provisoires 2022 de Heidelberg Materials le 23 février. Ce qui se passe dans l'entreprise, ce que fait l'action et ce que les experts en disent.

CE QUI SE PASSE CHEZ HEIDELBERG MATERIALS :

En 2022, le groupe du Dax a dû faire face à une hausse significative des coûts des matières premières et de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires avait grimpé de près de 16% en glissement annuel, à 5,85 milliards d'euros, principalement grâce à des hausses de prix. Le bénéfice d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) est resté au même niveau que l'année précédente, à 1,19 milliard d'euros. Sur les neuf premiers mois, il a néanmoins baissé d'environ 6 % par rapport à l'année précédente. Les volumes de vente ont diminué dans tous les secteurs d'activité.

"Grâce à des mesures d'économie d'énergie à l'échelle du groupe, à une discipline des coûts et à des ajustements de prix, nous avons résisté à la nouvelle hausse des prix de l'énergie et des matières premières", a déclaré début novembre le président du groupe von Achten. L'environnement reste difficile et la demande pourrait être affectée par l'inflation élevée, en particulier dans le secteur de la construction de logements.

Le groupe a donc redoublé d'efforts pour compenser la hausse des coûts. Grâce à des hausses de prix supplémentaires et à des mesures d'économie, le groupe entend récupérer bien plus que les deux milliards précédemment visés. Au cours des neuf premiers mois de 2022, l'entreprise avait réussi à atteindre 1,6 milliard d'euros. Les prix de l'énergie, qui ont quelque peu baissé à la fin de l'année 2022, devraient également apporter leur soutien.

Malgré toutes les économies réalisées, la direction a dû abaisser dès l'été son objectif de bénéfice pour 2022. Ainsi, le chiffre d'affaires devrait certes augmenter sensiblement, mais le bénéfice d'exploitation ajusté devrait baisser d'environ 1 à 6% pour atteindre 3,625 à 3,825 milliards d'euros, avait-on appris.

Heidelberg Materials est l'une des plus grandes entreprises de matériaux de construction au monde, leader sur le marché allemand du ciment et du béton prêt à l'emploi ainsi que du sable et du gravier. L'entreprise, qui emploie plus de 51 000 personnes, vise à produire un béton climatiquement neutre d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, Heidelberg Materials développe le recyclage des matériaux de construction, notamment par le biais d'acquisitions.

CE QUE DISENT LES ANALYSTES :

Sur les 13 experts recensés par dpa-AFX depuis novembre, sept recommandent l'achat du titre et six préconisent de le conserver. Trois analystes conseillent de vendre. L'objectif de cours moyen est d'environ 59 euros - le titre valait dernièrement environ 64 euros.

L'analyste Elodie Rall de la banque américaine JPMorgan s'attend à une légère augmentation du bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, à un peu plus d'un milliard d'euros. Sur une base comparable, les revenus devraient avoir augmenté d'environ 9% à près de 5,3 milliards d'euros grâce à des augmentations de prix. Toutefois, les volumes en Europe devraient avoir continué à baisser au quatrième trimestre et ceux en Amérique du Nord devraient être inférieurs à ceux de l'année précédente en raison de conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, le résultat opérationnel devrait avoir augmenté dans les deux régions grâce à des augmentations de prix et à une baisse des coûts, contrairement à l'Afrique.

2022 a été une année relativement difficile pour Heidelberg, écrit l'analyste Gregor Kuglitsch de la banque suisse UBS. Cela est principalement dû au fait que l'entreprise a moins couvert ses besoins en électricité et que sa part d'activité en Europe est plus élevée que celle de ses concurrents. Le résultat opérationnel devrait se situer au milieu des prévisions du groupe. Bien que les perspectives pour 2023 soient meilleures en raison de la baisse des prix de l'électricité, il s'attend à une baisse du résultat d'environ 3%. En incluant les effets de change, la baisse devrait être de 6%.

Glynis Johnson, du cabinet d'analyse Jefferies, estime que la direction de Heidelberg Materials tentera de donner des perspectives pour l'année en cours lors de la présentation des chiffres préliminaires pour 2022. Bien que les coûts de l'énergie aient récemment baissé, il pourrait être trop tôt au premier semestre pour une réduction sensible des coûts. Elle s'attend donc, sur une base comparable, à une baisse de 3% du bénéfice d'exploitation en 2023.

L'analyste Nabil Ahmed de la banque britannique Barclays ne s'attend pas à des surprises majeures. Il s'attend à des volumes plus faibles en Amérique du Nord en raison du mauvais temps, à une activité toujours faible en Europe et à une situation contrastée dans les pays émergents. Heidelberg Materials devrait toutefois avoir compensé la hausse des coûts et la baisse des volumes par des augmentations de prix.

CE QUE FAIT L'ACTION :

L'action Heidelberg Materials, cotée au Dax, avait connu un rebond impressionnant pendant un peu plus d'un an depuis son plus bas de plusieurs années à 29 euros au début de la crise de Corona au printemps 2020. Son cours a grimpé jusqu'à un peu plus de 80 euros au printemps dernier. Puis il a de nouveau baissé jusqu'à environ 39 euros en septembre 2022.

Depuis lors, l'action s'est redressée, gagnant près d'un cinquième depuis le début de l'année pour atteindre 64 euros, soit presque le même prix qu'il y a un an, avant le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

L'écart avec le record d'environ 112 euros de 2007 reste énorme. L'année suivante, la crise financière mondiale avait provoqué une chute sans précédent du cours à moins de 20 euros.

Avec une capitalisation boursière d'environ 12 milliards d'euros, le groupe fait partie des poids plumes du Dax et est également à la traîne par rapport à ses concurrents européens. A titre de comparaison, le fabricant français de matériaux de construction Saint-Gobain pèse environ 27 milliards d'euros, le groupe irlandais de matériaux de construction CRH 33 milliards d'euros et le suisse Holcim l'équivalent d'environ 35 milliards d'euros./mne/stw/mis