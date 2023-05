Heidelberg Materials gagne nettement en termes opérationnels - l'action dégringole

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Le groupe de matériaux de construction Heidelberg Materials (anciennement Heidelbergcement) a nettement augmenté ses bénéfices au premier trimestre dans ses activités quotidiennes. "Nous avons réalisé un bon début d'année", a déclaré le président du directoire Dominik von Achten mercredi à Heidelberg. Ce sont surtout l'Amérique du Nord et l'Europe qui ont contribué à ce résultat. L'entreprise pourra s'appuyer sur ces résultats pour le reste de l'année. La direction est optimiste pour l'ensemble de l'année 2023, a-t-il ajouté. L'action, qui s'était bien comportée ces derniers temps, a toutefois chuté après l'annonce des chiffres et des prévisions et figurait mercredi matin parmi les valeurs les plus faibles du Dax, avec une baisse de près de deux pour cent.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 11% par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 4,9 milliards d'euros, selon le groupe de la Dax. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) corrigé des effets exceptionnels est passé de 91 millions d'euros l'an dernier à 258 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient à beaucoup moins. Comme il est d'usage pour le premier trimestre, le groupe n'a pas donné d'indications sur le résultat en dessous du seuil de rentabilité.

Pour l'année en cours, le directoire s'est montré un peu plus optimiste et a relevé l'extrémité inférieure de ses prévisions de bénéfice. Il s'attend désormais à un résultat avant intérêts et impôts ajusté compris entre 2,50 et 2,65 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, corrigé des effets de change, des acquisitions et des ventes, devrait à nouveau progresser par rapport à l'année précédente. En 2022, le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté s'était élevé à près de 2,5 milliards d'euros et le chiffre d'affaires à plus de 21 milliards d'euros./mne/zb