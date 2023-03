Le Parlement européen veut rendre obligatoire la rénovation des vieux bâtiments

STRASBOURG (dpa-AFX) - Le Parlement européen a voté en faveur d'exigences plus strictes en matière de performance énergétique des bâtiments. Concrètement, les bâtiments résidentiels devront atteindre au moins la classe d'efficacité énergétique "E" d'ici 2030 et la classe d'efficacité énergétique "D" d'ici 2033. Comme pour les appareils électroménagers, l'efficacité énergétique sera indiquée sur une échelle de "A" à "G". En outre, les députés ont voté mardi, par 343 voix pour, 216 contre et 78 abstentions, pour que seules les maisons qui n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre supplémentaires soient construites à partir de 2028.

Les députés ont ainsi ouvert la voie à des négociations avec les Etats membres de l'UE sur ce projet. Les gouvernements nationaux s'étaient déjà mis d'accord sur leur position en octobre.

Le projet a récemment fait l'objet d'une controverse en raison des coûts potentiellement élevés pour les propriétaires. "Cela va surcharger les propriétaires", a déclaré Markus Pieper de la CDU. L'eurodéputée allemande Jutta Paulus, des Verts, a en revanche souligné que "l'objectif des négociations à venir est de réduire massivement la consommation d'énergie des bâtiments et de ménager le porte-monnaie des consommateurs".

Après le vote, l'eurodéputé Jens Geier a souligné que la voie vers la neutralité climatique devait être sociale. "Les ménages les plus faibles financièrement doivent être protégés de la pression des coûts. C'est ce que prévoit explicitement le projet de directive", a déclaré l'homme politique du SPD. Le député CDU Dennis Radkte, spécialiste des questions sociales, n'est pas d'accord : "Il n'y a manifestement plus d'antenne pour les réalités sociales."/mjm/DP/tih