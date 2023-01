M. Habeck visite des entreprises du secteur de l'énergie en Norvège

OSLO (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, a prévu de visiter deux entreprises ce vendredi, à la fin de son voyage en Norvège. Il se rendra à Brevik, à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Oslo. Chez Norcem, une filiale de l'entreprise allemande Heidelberg Materials, le politicien écologiste veut s'informer, avec ses collègues ministres norvégiens, sur le captage et le stockage souterrain du dioxyde de carbone. La Norvège utilise déjà cette technologie pour gérer les gaz à effet de serre issus de l'industrie, et M. Habeck espère trouver des possibilités d'exportation du dioxyde de carbone allemand.

M. Habeck visitera également l'entreprise NEL, qui fabrique des électrolyseurs pour la production d'hydrogène. L'électrolyse consiste à décomposer l'eau en ses composants, l'hydrogène et l'oxygène, en utilisant de l'électricité. Si l'on utilise de l'électricité éolienne ou solaire respectueuse du climat, on parle d'"hydrogène vert". Si l'on utilise du gaz naturel, on parle d'"hydrogène bleu", dont le bilan climatique est moins bon./hrz/DP/ngu