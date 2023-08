Heidelberger Druckmaschinen AG est une société basée en Allemagne qui développe, produit et distribue des technologies pour l'impression commerciale et d'emballage. Elle a trois segments : Heidelberg Equipment, comprenant les activités liées aux nouvelles machines ; Heidelberg Services, comprenant les activités liées aux services, aux consommables, aux pièces détachées et aux équipements réformés, et Heidelberg Financial Services, comprenant les activités de financement des ventes. Au sein de ces secteurs d'activité, la société est divisée en trois domaines d'activité : le domaine d'activité Sheetfed, qui contient des machines de finition pour l'impression d'emballages en plus des presses offset à feuilles pour les classes de petit, moyen et grand format ; le domaine d'activité Consumables and Computer-to-plate (CTP), où elle regroupe les consommables et les équipements de prépresse, et le domaine d'activité Service and Service Parts, qui fournit des pièces de rechange aux clients en plus de la maintenance des presses d'impression. Elle est également engagée dans la fabrication d'encres d'imprimerie par l'intermédiaire de sa filiale Blueprint Products NV.

Secteur Machines et équipements industriels