Heidelberger Druckmaschinen AG est une société basée en Allemagne qui développe, produit et distribue des technologies pour l'impression commerciale et l'impression d'emballages. La société a les segments suivants : Solutions d'impression comprenant l'impression numérique, commerciale, industrielle et autres ; Solutions d'emballage comprenant la boîte pliante, l'étiquetage et d'autres emballages ; Solutions technologiques combinant les activités d'Amperfied, Zaikio, l'électronique imprimée et autres. Heidelberg a des segments à présenter tels que Heidelberg Equipment, qui comprend les activités liées aux machines ; Heidelberg Services, qui comprend les services, les consommables, les pièces détachées et les activités liées aux équipements de seconde main, et Heidelberg Financial Services, qui comprend les activités liées au financement des ventes. Au sein des secteurs d'activité, Heidelberg Financial Services comprend trois domaines d'activité : Sheetfed Business Area, qui comprend les machines de finition pour l'impression d'emballages et autres ; Consumables and Computer-to-plate (CTP) pour les consommables et l'équipement prépresse, et Service and Service Parts, qui fournit des pièces de rechange.

Secteur Machines et équipements industriels