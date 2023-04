Une étude montre que les constructeurs de machines allemands sont plus prudents dans leurs investissements en Asie

MUNICH (dpa-AFX) - Les constructeurs de machines allemands sont plus réticents à investir dans de nouveaux marchés en vue de l'Asie. C'est ce qu'indique le dernier baromètre des constructeurs de machines du cabinet d'audit et de conseil PwC Allemagne, dont l'agence de presse financière dpa-AFX a obtenu une copie. Selon ce baromètre, les entreprises qui souhaitent se développer sur de nouveaux marchés ont tendance à se concentrer sur l'Europe et l'Amérique du Nord.

En l'espace d'un an, la volonté des constructeurs de machines de s'étendre en Asie a fortement diminué, poursuit l'étude. Au premier trimestre de l'année dernière, 72 % des entreprises prévoyaient de réaliser de nouveaux investissements en Asie, mais elles ne sont plus que 49 % aujourd'hui. Inversement, l'Europe devient plus intéressante pour les nouveaux investissements : 53% des entreprises envisagent de s'y développer, soit une hausse de 8 points de pourcentage. Aux États-Unis, ce chiffre est de 57%.

Selon l'étude, la baisse de la volonté d'investir en Asie pourrait être due à des risques de défaillance élevés et à la situation géopolitique. D'autre part, il est également probable qu'elle soit liée aux programmes de relance ambitieux mis en place aux États-Unis et dans l'UE. "Il est tout à fait possible que nous assistions ici aux premiers signes d'un désengagement du marché asiatique et en particulier de la Chine", commente Klaus-Peter Gushurst, responsable du secteur Industries et Innovations chez PwC Allemagne, cité dans le communiqué. On connaît désormais la fragilité des voies commerciales mondiales.

Depuis la pandémie de Corona et sur fond de tensions internationales, les chaînes d'approvisionnement ont été régulièrement perturbées ces dernières années, les produits intermédiaires ou les composants pour l'industrie n'étant parfois pas disponibles./knd/lew/mis