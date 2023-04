Une étude montre que les constructeurs de machines allemands sont plus prudents dans leurs investissements en Asie

MUNICH (dpa-AFX) - Les constructeurs de machines allemands sont plus prudents lorsqu'il s'agit d'investir sur de nouveaux marchés en vue de l'Asie. C'est ce qu'indique le dernier baromètre des constructeurs de machines du cabinet d'audit et de conseil PwC Allemagne, dont l'agence de presse financière dpa-AFX a obtenu une copie exclusive. Selon ce baromètre, les entreprises qui souhaitent se développer sur de nouveaux marchés ont tendance à se concentrer sur l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Asie perd de sa force d'attraction. Selon PwC, cela pourrait être le premier signe d'un désengagement, notamment de la Chine.

En l'espace d'un an, la volonté de ces entreprises de se développer sur de nouveaux marchés en Asie a fortement diminué, poursuit l'étude. Au premier trimestre de l'année dernière, 72 % de ces entreprises prévoyaient encore de nouveaux investissements en Asie, mais elles ne sont plus que 49 % aujourd'hui. En d'autres termes, la volonté d'investir dans la région a diminué d'environ un quart. Inversement, l'Europe devient plus intéressante pour les nouveaux investissements : 53% des entreprises veulent s'y développer, soit une augmentation de 8 points de pourcentage. Aux États-Unis, ce chiffre est de 57%.

On remarque que les chiffres ont augmenté en Europe et en Afrique, alors qu'aux États-Unis, la volonté des entreprises d'investir sur de nouveaux marchés a légèrement diminué. Mais c'est l'Asie qui enregistre la plus forte baisse. Selon l'étude, cela pourrait être dû d'une part aux risques élevés de défaillance et à la situation géopolitique. Mais d'autre part, cela pourrait également être lié aux programmes de relance ambitieux aux États-Unis et dans l'UE.

"Il est tout à fait possible que nous assistions ici aux premiers signes d'un désengagement du marché asiatique et en particulier de la Chine", commente Klaus-Peter Gushurst, responsable du secteur Industries et Innovations chez PwC Allemagne, cité dans le communiqué. On connaît désormais la fragilité des voies commerciales mondiales. Les entreprises seraient donc bien avisées de rester indépendantes et flexibles.

Depuis la pandémie de Corona et dans un contexte de tensions internationales, les chaînes d'approvisionnement ont été régulièrement perturbées ces dernières années, les produits intermédiaires ou les composants pour l'industrie étant parfois indisponibles. Selon l'étude, la restructuration des chaînes d'approvisionnement est donc également l'un des grands thèmes des entreprises.

Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et la cybersécurité sont également au cœur des préoccupations du secteur. Mais cela ne peut se faire sans investissements audacieux, a déclaré M. Gushurst. Mais c'est justement là que le bât blesse : le secteur est plutôt réticent à investir.

En outre, la part des investissements dans le chiffre d'affaires total est la plus faible depuis 2018, avec 5,8 pour cent. La pression sur les coûts dans les entreprises est également à l'origine de cette situation : De nombreuses entreprises s'attendent à ce que les coûts continuent d'augmenter, ce qui rend les baisses de prix plutôt improbables, selon l'étude. Néanmoins, plus de la moitié des personnes interrogées ont l'intention de maintenir les prix de vente à un niveau stable.

Des incertitudes subsistent donc, mais dans l'ensemble, de nombreux chefs d'entreprise du secteur envisagent l'avenir avec plus d'optimisme. Leurs attentes en matière de chiffre d'affaires ont augmenté. En moyenne, les dirigeants prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 1,2 % pour 2023. À la fin de l'année dernière, les chefs d'entreprise s'attendaient encore à une baisse du chiffre d'affaires. Les prévisions de chiffre d'affaires sont donc à nouveau à leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en Ukraine, mais elles sont encore loin du niveau d'avant le début de la guerre. À l'époque, la prévision était de 7,2 %.

Le baromètre des constructeurs de machines est le résultat d'une enquête trimestrielle menée auprès des cadres supérieurs du secteur. L'association des constructeurs de machines VDMA a récemment envoyé des signaux positifs : selon une enquête réalisée fin mars, le moral du secteur s'est amélioré en raison de la détente des chaînes d'approvisionnement. Certes, plus de la moitié des entreprises signalent encore des perturbations sensibles ou graves dans leurs chaînes d'approvisionnement. Mais la situation s'est progressivement améliorée.