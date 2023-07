Heidrick & Struggles International, Inc. est une société de conseil qui fournit des services de recherche de cadres, de conseil et de talents à la demande aux entreprises et aux chefs d'entreprise du monde entier. La société fournit ses services à un éventail de clients grâce à l'expertise d'environ 460 consultants répartis dans de nombreuses villes à travers le monde. Les services proposés par la Société comprennent la recherche de cadres, les talents à la demande et Heidrick Consulting. Les sociétés de recherche de cadres sont généralement divisées en deux grandes catégories : les services de recherche retenus et les services de recherche conditionnelle. Les services à la demande de Heidrick Consulting permettent aux clients d'accéder en toute transparence et à la demande à des talents indépendants de premier plan, notamment des professionnels possédant une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie pour des postes de direction intérimaires et des initiatives critiques basées sur des projets. Heidrick Consulting propose à ses clients des approches novatrices en matière de développement du capital humain grâce à une myriade de solutions, allant de l'évaluation et du développement du leadership à l'accélération de l'équipe et de l'organisation, entre autres.