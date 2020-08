Heijmans : bénéfice net stable au 1er semestre

21/08/2020 | 10:35

Heijmans publie un bénéfice net stable à 15 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020, malgré un EBITDA sous-jacent et des revenus en hausses de plus de 10% à respectivement 41 et 839 millions d'euros.



'Bien sûr, la pandémie de Covid-19 nous a aussi affectés, en particulier parce qu'il a été plus difficile de trouver des matériaux et de la main-d'oeuvre en dehors des Pays-Bas', précise son PDG Ton Hillen, notant toutefois qu'aucun projet n'a été arrêté.



Revendiquant un carnet de commandes vigoureux à deux milliards d'euros, le groupe immobilier néerlandais anticipe pour l'ensemble de 2020 un EBITDA sous-jacent et des revenus au moins équivalents à ceux de 2019.



