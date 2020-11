Heijmans : rapprochement avec BAM dans l'asphalte

Heijmans et BAM annoncent une fusion, à partir du 31 décembre 2020, de leurs activités dans la production d'asphalte sous une nouvelle entreprise, AsfaltNu, qui sera dirigée depuis Culemborg (Pays-Bas) par des responsables venant des deux groupes.



'Ceci permettra aux deux groupes de rendre leur production d'asphalte plus durable et plus efficiente. AsfaltNu produira de l'asphalte à la fois pour Heijmans et BAM, mais aussi pour de tierces parties sur le marché de l'asphalte', expliquent-ils.



