Heimstaden AB est une société suédoise spécialisée dans le développement immobilier résidentiel. La société est spécialisée dans l'acquisition et la gestion de biens immobiliers résidentiels en Suède et au Danemark. Son portefeuille immobilier comprend des immeubles multifamiliaux ainsi que des maisons jumelées. La société opère notamment par l'intermédiaire de Nordic Property Management AS. Elle est une filiale de Fredensborg AS.

Secteur Développement et opérations immobilières