Heineken : Credit Suisse relève sa cible

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Heineken avec un objectif de cours rehaussé de 97 à 105 euros, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 9% pour 2020 et 2021, et de 4% pour 2022.



Le broker justifie ce relèvement de BPA attendus par 'de meilleures dynamiques de tarification et de volumes au Nigéria et au Brésil, et par un rythme plus rapide de redressement des marges pour le groupe dans son ensemble'.



Credit Suisse voit un 'algorithme de croissance des résultats à moyen terme de meilleure qualité, soutenu par une croissance du chiffre d'affaires supérieure, avec des efficiences de coûts donnant plus de levier opérationnel que par le passé'.



