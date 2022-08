Heineken : Credit Suisse reste positif, rehausse sa cible

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Heineken tout en ajustant son objectif de cours de 121 à 123 euros, dans le sillage d'estimations de BPA 2022-23 légèrement rehaussées au lendemain des semestriels du brasseur néerlandais.



'Le pivot pour se concentrer sur la croissance organique absolue de l'EBIT plutôt que sur la marge en pourcentage pendant cette période de volatilité des coûts des intrants est bienvenu et résout certains des points négatifs sur le titre', juge le broker.



Credit Suisse ajoute 'voir du potentiel de hausse provenant d'une forte dynamique des volumes au troisième trimestre, de nouvelles hausses de prix au second semestre et la clôture de la transaction Distell au second semestre'.



