Heineken : Jefferies relève son conseil

07/10/2020 | 15:25

Jefferies relève son conseil sur Heineken de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 95 euros, s'attendant à ce que l'action du brasseur néerlandais se revalorise avec l'affirmation de la reprise.



'Les profits vont se redresser grâce soit à un rebond des échanges, soit à une attention plus profonde accordée à la base de coûts si l'impact de la pandémie s'avère structurel', explique-t-il au sujet de Heineken dans une note sectorielle.



