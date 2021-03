Heineken : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Heineken avec un objectif de cours rehaussé de 103 à 107 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses hypothèses de résultats pour le brasseur néerlandais.



Le broker estime que Heineken peut réaliser une marge opérationnelle de 19% à horizon 2023, soit 200 points de base au-dessus de son objectif de 17%, soutenue par ses perspectives de prix et mix plus offensives que le consensus et l'attente de la direction.



Assumant prudemment que la moitié de ce potentiel de hausse sera réinvesti, Credit Suisse prévoit une marge opérationnelle de 18% et remonte donc son BPA estimé pour 2023 d'environ 3%, à un niveau désormais supérieur de 12% au consensus.



