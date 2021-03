Heineken : Credit Suisse réitère son conseil

Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Heineken, avec un objectif de cours inchangé, à 107 euros.



Les différentes mesures sanitaires en vigueur en Europe devraient impacter le premier trimestre, estime le bureau d'analyses, anticipant une baisse de 6,3% des ventes organiques de bière en volume, soit en-deçà du consensus (-4,7%).



'Nous prévoyons de fortes tendances prix / mix dans les régions AMEE (Afrique, Moyen-Orient et Eurasie) et Amériques, ce qui est la clé de notre thèse de hausse de la marge 2022/23', précise l'analyste.

Cependant, ces mesures ne seront publiées qu'à la fin du semestre.





