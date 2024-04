HEINEKEN : Jefferies reste à achat avant un point d'activité

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 110 euros sur Heineken, soulignant que le brasseur se situe 'au début d'un programme de changement pluriannuel visant à stimuler une croissance supérieure avec une expansion des marges'.



A l'approche du point d'activité du groupe néerlandais pour son premier trimestre 2024, prévu le 24 avril, le broker indique anticiper un début d'année robuste avec des croissances organiques de +2,5% pour les volumes et de +6,5% pour le chiffre d'affaires.



'La dynamique de la forte réalisation de bénéfices au second semestre 2023 en Europe et en Amérique devrait naturellement se poursuivre au premier semestre 2024, plaçant Heineken sur le pied d'attaque pour à la fois atteindre les prévisions et réinvestir', poursuit-il.



