Heineken: Les ventes du T1 dépassent les attentes, le titre monte

BRUXELLES (Reuters) - Heineken, deuxième brasseur mondial, a fait état mercredi de ventes stables au premier trimestre 2021 mais supérieures aux attentes, à la faveur d'une hausse de la demande en Afrique et en Asie qui a compensé un net recul en Europe.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action du groupe prenait 3,72% à 82,25 euros une trentaine de minutes après les premiers échanges, signant la troisième meilleure performance de l'indice Stoxx 600, lui-même en hausse de 0,51%.

Le fabricant de la bière blonde la plus vendue en Europe et des marques Tiger et Sol, affecté comme d'autres par la pandémie due au nouveau coronavirus, a confirmé tabler sur une amélioration progressive de ses marchés au second semestre, à la faveur du déploiement des vaccins contre le COVID-19.

Le brasseur néerlandais a écoulé au premier trimestre 50,3 millions d'hectolitres de bière, un volume inchangé par rapport à la même période il y a un an. Le consensus réalisé par la société tablait en moyenne sur une baisse de 5,0%.

Les ventes en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est ont bondi de 9,9%, avec notamment une forte croissance au Nigeria et en Afrique du Sud. En Asie, elles ont augmenté de 5,4%, tandis que dans le reste de l'Europe elles ont reflué de 9,7%, en raison notamment de la fermeture des bars et des restaurants sur fond de lutte contre le coronavirus.

Le bénéfice net de Heineken au premier trimestre s'est établi à 168 millions d'euros, en hausse de près de 80% par rapport à la même période il y a un an, mais il est toujours inférieur de plus de 40% au montant dégagé en 2019.

Heineken a mis en place un plan sur trois ans pour ramener sa marge d'exploitation au niveau d'avant-crise, en supprimant notamment 8.000 emplois.

(Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

par Philip Blenkinsop