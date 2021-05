A ce stade, aucune information plus précise n'a filtré. Distell a réalisé l'année dernière l'équivalent de 1,59 Md$ de revenus. Le groupe emploie près de 5000 salariés et opère dans les spiritueux (40% des revenus), le cidre et les boissons prêtes à boire (35%) et le vin (25%). L'Afrique du Sud représente environ 71% de l'activité.