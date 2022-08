Heineken N : réajuste ses objectifs 2023 après un bon semestre 2022

Au premier semestre 2022, le groupe brassicole d'origine néerlandaise Heineken a réalisé un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 22,3%, soit un bénéfice par action dilué de 2,20 euros en progression de 22,2%, contre un consensus de 2,13 euros pour la période. Quant à ses revenus, ils ont également adopté une courbe ascendante à 16,40 milliards d'euros, soit une augmentation de 37%. Heineken maintient ses objectifs sur l'exercice 2022 mais a révisé ses perspectives pour 2023 en matière de croissance organique de son bénéfice d'exploitation.



"Notre activité a enregistré de bons résultats au premier semestre 2022. Nous avons bénéficié de la reprise en Asie-Pacifique et dans le secteur de l'HoReCa (hôtellerie, restauration et cafés) en Europe. Nous avons connu une croissance supérieure à celle du secteur sur plus de la moitié de nos marchés. En conséquence, le bénéfice d'exploitation est maintenant fermement en avance sur 2019". a commenté Dolf van den Brink, directeur général et président du comité exécutif.



Avant d'ajouter : "Nous continuons néanmoins à faire face à des perspectives incertaines pour les consommateurs comme pour les entreprises. En termes de perspectives, nous réitérons nos objectifs pour 2022. Pour 2023, nous passons d'un objectif de marge opérationnelle à celui d'une croissance organique du bénéfice d'exploitation comprise entre 5 et 10%, sauf développement macroéconomique et politique imprévu majeur." Heineken prévoyait auparavant une marge opérationnelle d'environ 17%.