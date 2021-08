Heineken : contrats de sponsoring dans le sport féminin

Heineken a encore renforcé ses relations avec l'UEFA en signant un accord de sponsoring par lequel il va devenir le partenaire des compétitions féminines chapeautées par l'instance dirigeante du football européen.



L'accord signifie que Heineken sera à la fois le partenaire de la compétition interclub de l'organisation, l'UEFA Women's Champions League, mais aussi des deux Euros de football devant se dérouler en 2022 et 2025.



Le brasseur néerlandais a conclu par ailleurs un partenariat avec les W Series, un championnat de course automobile exclusivement réservé aux femmes qui a été lancé en 2018.



