Heineken : en vert, un broker relève sa cible

Heineken gagne plus de 1% à Amsterdam, alors que Jefferies réaffirme aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 120 euros. L'analyste s'attend à ce que le titre se réévalue 'à mesure que la confiance dans le potentiel de Heineken augmente'.



Selon le broker, le brasseur néerlandais se situe 'au stade précoce d'un programme pluriannuel qui est conçu pour offrir une croissance supérieure et rentable, tout en améliorant l'efficacité du capital'.



'Les résultats 2022 ont fourni des preuves que le thème du changement est sur la bonne voie, ce qui est un catalyseur clé pour convertir les perspectives de revenus attrayantes de Heineken en croissance rentable', poursuit-il.



