Heineken: fort rebond du bénéfice net au 1er semestre

La Haye (awp/afp) - Le brasseur néerlandais Heineken a fait état lundi d'un fort rebond de son bénéfice net au premier semestre à 1,03 milliard d'euros (1,1 milliard de francs suisses), après avoir enregistré une perte de 297 millions d'euros à la même période en 2020.

Ce rebond est notamment dû à "la levée progressive des restrictions importantes mises en oeuvre l'année dernière sur la plupart des marchés pour contenir la propagation du Covid-19", a déclaré le PDG du brasseur, Dolf van den Brink, cité dans un communiqué du groupe.

"La reprise n'est pas uniforme dans toutes les zones géographiques et, dans certains pays, de nouvelles vagues et variants du virus ont entraîné de nouvelles restrictions, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique", a-t-il toutefois souligné.

Le chiffre d'affaires pour la première moitié de l'année a quant à lui augmenté de 8,3%, à 10 milliards d'euros.

Heineken avait subi de plein fouet la crise sanitaire avec la fermeture des bars, l'obligeant à supprimer 8.000 emplois - soit environ 10% de ses effectifs - après être tombé dans le rouge en 2020.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85'000 personnes à l'échelle mondiale.

afp/al