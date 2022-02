Heineken : les résultats 2021 dépassent les attentes

Heineken a fait état mercredi de résultats annuels meilleurs que prévu, essentiellement sous l'effet de réductions de ses coûts puisque son activité n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.



Le brasseur néerlandais a dégagé l'an dernier un bénéfice d'exploitation en croissance organique de 43,8% à 3,4 milliards d'euros, soit davantage que le chiffre attendu en moyenne par les analystes.



Son chiffre d'affaires net a augmenté de 12,2% à périmètre comparable en 2021, à 21,9 milliards d'euros, là encore au-delà du consensus qui visait 21,5 milliards.



C'est dans la région Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est que sa croissance organique a été la plus soutenue (+10,4%) suivie de la zone Amériques (+8,2%) et de l'Europe (+3,8%).



Abordant ses perspectives, Heineken estime que le rythme du redressement reste encore 'incertain', notamment au vu des tensions inflationnistes 'significatives' constatées en ce moment.



Le groupe dit donc tabler sur une évolution 'stable' voire sur une 'modeste' amélioration de sa marge d'exploitation cette année, une prévision plutôt prudente qui faisait que l'action ne progressait que de 1,3% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam.



