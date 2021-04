Heineken : objectifs de neutralité carbone fixés

Fort de l'élan de la dernière décennie des efforts de 'Brew a Better World', Heineken annonce se fixer de nouvelles ambitions en termes de réductions d'émissions de CO2, afin d'atteindre l'objectif de 1,5 °C fixé par l'Accord de Paris.



Le groupe néerlandais a pour objectif que tous ses sites de production deviennent neutres en carbone d'ici 2030, objectif à atteindre en maximisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables.



Sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, Heineken vise à réduire d'ici 2030 ses émissions de 30% à partir d'une base de référence de 2018, et à devenir le premier brasseur mondial neutre carbone à horizon 2040.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.