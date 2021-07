Heineken : prise de contrôle d'UBL en Inde

Heineken annonce avoir obtenu, à l'issue de l'assemblée générale d'United Breweries Limited (UBL) le 29 juillet, le contrôle de ce dernier avec une participation qui est passée de 46,5% à 61,5% au capital de ce brasseur indien qui exploite la marque Kingfisher.



'L'Inde offre une opportunité de croissance à long terme excitante avec une consommation de bière par habitant basse à deux litres par an et sa forte classe moyenne émergente, permettant de la montée en gamme', souligne-t-il.



Le brasseur néerlandais s'attend à ce que la consolidation d'UBL ait un impact légèrement relutif sur son BPA hors éléments exceptionnel, mais un effet dilutif sur sa marge de profit opérationnel hors éléments exceptionnel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.