Heineken vend plus de bières que prévu et maintient ses prévisions de bénéfices pour 2022

Heineken N.V. a enregistré une hausse plus forte que prévu de ses ventes de bière au premier trimestre, grâce à la réouverture des bars européens, ce qui lui permet de maintenir ses prévisions pour 2022 malgré l'incertitude accrue liée au conflit en Ukraine.

Les volumes de bière ont augmenté de 5,2 % à périmètre constant par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré mercredi le deuxième brasseur mondial, dépassant les prévisions moyennes de 3,5 % d'un sondage compilé par la société. La hausse en Europe a été de 11,5 %, grâce à l'assouplissement progressif des restrictions liées au coronavirus, les ventes de bière Heineken dans les bars et les restaurants ayant presque triplé.

Le fabricant néerlandais de Heineken, des lagers Sol et Tiger et du cidre Strongbow a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait apporté une incertitude supplémentaire aux perspectives économiques mondiales et aux marchés des matières premières. "Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes croissantes aient un impact sur le revenu disponible des ménages et un risque conséquent pour la consommation de bière plus tard dans l'année", a déclaré Heineken dans un communiqué, reprenant un avis exprimé pour la première fois en février avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine dans ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale".

Ventes mondiales de bières par fabricant, en Mds$ (Source : Forbes - Statista)