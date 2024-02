Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux actions du secteur de la bière, qu'ils considèrent comme un moyen relativement bon marché de profiter de la croissance des marques d'alcool, en particulier sur les marchés émergents, alors que l'atténuation des pressions sur les coûts aide les brasseurs à combler leur retard sur les géants des spiritueux qui les ont dépassés pendant des années.

Alors que les sociétés de spiritueux ont connu une croissance record lors d'un boom post-pandémique des alcools chers, les brasseurs comme Anheuser-Busch InBev et Heineken ont dû faire face à des hausses considérables des coûts de tous les produits, de l'énergie à la bière.

Cette situation a réduit les marges et nui aux ventes, car les brasseurs ont augmenté leurs prix pour couvrir leurs factures, et a accéléré le passage du vin et de la bière aux spiritueux sur les marchés occidentaux.

Mais aujourd'hui, les brasseurs s'apprêtent à voir leurs marges se redresser avec la baisse de l'inflation et à revoir leurs ambitions de croissance à la hausse. Heineken, le deuxième brasseur mondial, a récemment déçu les marchés par la prudence de ses prévisions, mais il s'attend toujours à vendre plus de bière en 2024 et pourrait enregistrer une forte croissance de ses bénéfices.

Par ailleurs, le ralentissement économique nuit à la demande de spiritueux de sociétés telles que Diageo et Pernod Ricard.

Certains investisseurs se demandent si ces entreprises ne sont pas confrontées à un défi plus sérieux qu'un retour à la normale après l'explosion des ventes qui a suivi la pandémie, lorsque de nombreux buveurs se sont rués sur des bouteilles de tequila, de whisky et d'autres boissons très chères.

"La grande inconnue pour les spiritueux par rapport à la bière est la quantité qui se trouve dans votre armoire à la maison", a déclaré Tom O'Hara, un gestionnaire de portefeuille de Janus Henderson dont le fonds investit dans des actions de bière, ajoutant que les bouteilles d'alcool peuvent rester dans les armoires pendant des années.

Il n'était pas clair à quel point les buveurs étaient proches de la rupture de stock, ou s'ils achèteraient au même prix même s'ils le faisaient, a-t-il ajouté.

Les bouteilles invendues de spiritueux s'accumulent déjà sur certains marchés, ébranlant la confiance des investisseurs dans les grandes entreprises comme Diageo, car certains buveurs abandonnent les spiritueux coûteux pour des options moins chères.

Diageo et Pernod Ricard ont également vu leurs ventes chuter sur le marché crucial des États-Unis.

Les risques encourus par les entreprises de spiritueux ont peut-être été sous-estimés, a déclaré M. O'Hara, ajoutant que les actions étaient également relativement chères.

"La bière est plus facile : elle est résistante, il y a très peu de baisse", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il y avait un consensus autour de ce point de vue.

LA BIÈRE EN PLEINE CROISSANCE

Moritz Kronenberger, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment (Allemagne), qui investit dans les spiritueux et la bière, a déclaré que certains buveurs semblaient revenir des spiritueux à la bière.

Toutefois, Marco Scherer, gestionnaire de portefeuille chez Metzler Asset Management, qui détient également les deux types d'actions, estime que les difficultés des sociétés de spiritueux sont de courte durée.

À plus long terme, ils sont mieux à même d'augmenter les volumes, ont des marques fortes et un pouvoir de fixation des prix plus important que les brasseurs, a-t-il déclaré.

Alors que la bière perd des parts sur certains marchés, elle devrait globalement augmenter ses volumes et gagner des parts en termes de litres d'alcool vendus, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note récente.

Le cabinet d'études de marché Euromonitor International prévoit que la part de la bière dans le volume total d'alcool augmentera légèrement d'ici 2027, tandis que la part des spiritueux diminuera légèrement.

Les brasseurs internationaux renforcent de plus en plus leurs marques sur les grands marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, où la demande de bière augmente avec la hausse des revenus, ont déclaré les analystes de Jefferies.

En Amérique latine, par exemple, AB InBev et Heineken ont investi dans des initiatives de croissance, telles que la livraison rapide de bières fraîches à la porte des consommateurs.

Cela a contribué à stimuler les ventes dans des pays comme le Mexique, l'un des marchés les plus performants de Heineken l'année dernière, a déclaré le directeur général Dolf van den Brink à Reuters.

Les ventes de spiritueux sont à l'inverse en baisse sur ces marchés, peut-être parce que les fabricants de spiritueux ont trop augmenté leurs prix alors que la bière doit rester abordable, a déclaré Etienne Roux, gestionnaire de portefeuille chez Truffle Asset Management, un investisseur dans le secteur de la bière.

Les actions du secteur des spiritueux sont également trop chères compte tenu des défis auxquels elles sont confrontées, a-t-il poursuivi.

Les valorisations des sociétés de spiritueux ont été ramenées à des niveaux plus proches des niveaux historiques après avoir explosé pendant la pandémie, tandis que les actions de la bière restent moins chères que par le passé.

Mais les actions des sociétés de spiritueux sont également sous-évaluées selon certains critères, a déclaré Joseph Gabelli, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, ajoutant que les deux secteurs étaient prêts pour une croissance future.

"Je ne vendrais pas de spiritueux pour acheter de la bière, mais j'achèterais de la bière", a-t-il déclaré, ajoutant que les actions du secteur de la bière devenaient plus attrayantes à mesure que les problèmes s'estompaient.