Le chef de Heineken affirme que les buveurs considèrent toujours la bière comme un luxe abordable

Le directeur général Dolf van den Brink a déclaré à Reuters que le brasseur néerlandais avait constaté en septembre des signes de ralentissement de la consommation en Europe, son principal marché, après un été très fort.

"Pour l'année prochaine, nous sommes délibérément un peu conservateurs en... prévoyant une baisse des volumes en Europe, non pas parce que nous constatons des baisses aujourd'hui mais en raison de la situation (économique)", a-t-il déclaré dans une interview.

L'entreprise voit toujours des volumes mondiaux stables ou en légère hausse.

"C'est encore très résilient et nous pensons que cela a à voir avec les niveaux d'emploi qui, même en Europe, sont encore très forts", a déclaré M. Van den Brink.

Les consommateurs contraints de réduire leurs dépenses discrétionnaires semblent toujours prêts à payer un peu plus pour une bière premium, dont la croissance s'est avérée plus rapide que celle du marché global de la bière.

"Une bonne bière premium est un luxe que vous pouvez vous permettre", a-t-il déclaré.

Heineken a lancé son remaniement stratégique "EverGreen" au début de l'année dernière, centré sur un objectif de réduction des coûts de 2 milliards d'euros, destiné à permettre davantage d'investissements pour la croissance future.

Le brasseur a déclaré qu'il dépassera cet objectif en 2023, et prévoit alors de trouver des améliorations de productivité de 400 millions d'euros par an, soit environ 2 % des dépenses annuelles.

Le brasseur des lagers Heineken, Tiger et Sol a déclaré que le remaniement signifiait un accent accru sur le contrôle des coûts, tout en conservant la croissance des volumes comme objectif clé. Par exemple, il appliquera des augmentations de prix plus cohérentes pour couvrir la hausse des coûts des intrants.

Le leader du marché en Europe ferme sept de ses quelque 50 brasseries sur le continent et cherche à renforcer la coopération transfrontalière entre ses sociétés d'exploitation nationales. Il a également réduit sa gamme de produits et canalise davantage de marketing vers moins de marques.

Le brasseur fonde de grands espoirs sur Heineken Silver, une version moins alcoolisée et moins amère de la Heineken originale, qui a débuté au Vietnam en 2019 et qui a été cette année le plus grand lancement en Europe de tout bien de consommation à rotation rapide.

Heineken a maintenant alloué 100 millions de dollars à Heineken Silver pour ce qui, selon elle, sera son plus grand lancement l'année prochaine aux États-Unis.